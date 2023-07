Il nubifragio abbattutosi nella giornata di oggi a Milano e alla Brianza ha causato anche una vittima, oltre al ferimento di tre persone.

Nel primo pomeriggio di oggi un nubifragio ha creato il caos nella zona di Milano e Brianza. Un aereo in partenza da Linate della Delta colpito da una grandinata è stato dirottato per danneggiamenti all’aeroporto di Roma, tre persone sono rimaste ferite a causa di un albero finito per strada, ma c’è stata purtroppo anche una vittima. Si tratta di una donna di 58 anni, anche lei schiacciata da un albero caduto sulla strada. La settimana scorsa sempre il maltempo aveva causato danni e feriti: l’intenzione della Regione Lombardia è quella di chiedere lo stato di calamità al governo.

Nubifragio in Lombardia: morta una donna di 58 anni schiacciata da un albero

Purtroppo il nubifragio di oggi abbattutosi nel primo pomeriggio in Lombardia, soprattutto in Brianza e nella zona di Milano, ha causato anche una vittima. Si tratta di una donna di 58 anni finita sotto un albero sbalzato sulla strada di Lissone in provincia di Monza e Brianza. Con la stessa dinamica, sempre un albero finito per strada, altre tre persone hanno rischiato la vita a Legnano, nei pressi di Busto Arsizio, anche se nessuna delle tre sarebbe adesso in gravi condizioni.

Gli alberi sul selciato rappresentato nei centri abitati, durante situazioni meteorologiche di questo tipo, uno dei maggiori pericoli per i cittadini oltre a quello dell’allagamento. Ma i danni del nubifragio hanno interessato praticamente tutti i mezzi di trasporto. Oltre alla strada, anche le ferrovie e i cieli della Lombardia.

Diversi disagi nel Milanese per il maltempo

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13 infatti un aereo – Boeing 737 – della compagnia Delta è stato investito da una tempesta di grandine che non ha solo messo a dura prova il decollo dell’aereo, ma addirittura danneggiato diverse parti del velivolo. Anche in maniera vistosa, con buchi sul muso di grande circonferenza, oltre che danneggiamenti ai motori e alle ali. L’aereo è stato poi dirottato a Roma Fiumicino, dove tutti i passeggeri – in volo per New York – sono stati messi in sicurezza.

Alberi sradicati e linee dei tram deviate: le conseguenza del nubifragio a Milano. #ANSA https://t.co/QW6sioSiIA pic.twitter.com/I8vLMc1iuB — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 24, 2023

Anche la metropolitana di Milano ha subito dei rallentamenti e delle cancellazioni a causa del maltempo. Alberi sono finiti infatti tra le carreggiate della stazione e sui binari del treno, causando l’interruzione della tratta Vimodrone Cernusco. Per rimuovere i detriti e i rami è stato necessario l’intervento di alcuni operai, poi dopo diversi minuti è ripresa la normale attività della metro. Gli alberi hanno anche danneggiato alcune infrastrutture di ATM che gestisce i trasporti nel capoluogo lombardo.

Diverse sono state inoltre le chiamate ai vigili del fuoco. A Villa Cortese un uomo, nella zona nord di Milano era rimasto intrappolato nel suo garage allagato. A Cesano Maderno e a Parabiago, in provincia di Milano, le strade si sono allagate a causa della pioggia e alcuni cittadini hanno segnalato danni ai tetti delle loro case.

Già la scorsa settimana in Lombardia si erano verificati una serie di temporali molto violenti che avevano messo a repentaglio l’incolumità degli abitanti. Grandinate e tempeste che avevano investito Varese, Monza e Brianza e tutta la provincia di Milano, insieme a Brescia e Mantova. I feriti in quel caso erano stati più dei tre di oggi, anche se non si era registrata alcuna vittima.

L’intenzione della Regione Lombardia è quella di chiedere lo stato di calamità al governo, come ha affermato in queste ore l’assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi, una volta che a Palazzo Lombardia avranno stimato tutti i danni degli ultimi giorni.