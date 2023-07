La grandine ha danneggiato l’aereo partito da Milano e diretto a New York, costringendo il volo al dirottamento a Roma Fiumicino. La compagnia Delta si scusa per il ritardo e assicura che tutti i passeggeri sono stati fatti atterrare in sicurezza.

La comunicazione è stata data dalla compagnia aerea Delta. Nel post Twitter, arrivato alle 16:53 del pomeriggio di oggi, si legge che “Il velivolo ha subito danni a causa del maltempo e che questi sono in fase di revisione“. Un buco sul muso dell’aereo provocato dalla fortissima grandinata nei pressi di Malpensa, subito dopo il decollo. Il temporale ha costretto il comandante ad atterrare pochi minuti dopo essersi alzato in volo, ma a causa del maltempo è stato scelto l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Malpensa, aereo danneggiato dalla grandine dirottato a Roma: era diretto a New York

Il volo è il Delta DL 185, partito nella giornata odierna da Milano Malpensa. L’aereo, diretto al JFK di New York però, ha subito alcuni danni nella fase subito successiva al decollo, quando si è imbattuto in un’ondata di maltempo. Una fortissima grandinata dopo il decollo avrebbe anche danneggiato (come è possibile notare dalle foto qui in alto) alcune parti dell’aereo, tra cui il muso e l’ala sinistra.

I passeggeri sono sbarcati senza problemi a Roma, dopo il dirottamento allo scalo di Roma, in totale sicurezza, fanno sapere dalla compagnia. “Dopo aver dichiarato emergenza salendo in quota, una forte grandinata ha danneggiato varie componenti” si legge nel post”.

Un buco nel muso dell’aereo: “Presto l’areo verrà visionato dalla manutenzione”

Impressionanti per certi versi le immagini dell’areo dopo il suo atterraggio a Roma. Le foto mostrano un buco piuttosto grande sul muso dell’aereo, e anche nelle parti inferiori delle ali ci sono vistose falle. In merito ai danni, di recente sempre Delta ha fatto sapere che a breve verrà visionato l’aereo da alcuni esperti del team di manutenzione locale che effettueranno una stima dei danneggiamenti, verificando anche i motivi delle avarie.

Nelle ultime ore sono arrivate anche le scuse da parte della compagnia, per i ritardi: “La nostra priorità è la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio”. L’aereo era partito nella tarda mattinata di oggi dall’aeroporto milanese alle ore 12:59, poi il comandante una volta appurati i danni ha dovuto segnalare lo stato di emergenza a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’aereo fosse entrato nel temporale circa 10 minuti dopo il decollo, mentre a Malpensa il nubifragio non era ancora arrivato. Dopo la tempesta il comandante ha fatto domanda di rientrare in aeroporto, ma per evitare nuovamente di imbattersi nel maltempo è stato indicato l’aeroporto di Roma per l’atterraggio.