Afidi e insetti non torneranno più in casa con questo forte rimedio naturale

Se in casa riscontri sempre la presenza di afidi e insetti, questa potente miscela rappresenta il rimedio naturale che fa al caso tuo.

Dopo mesi di freddo, pioggia e perturbazioni, sembra finalmente che possiamo accogliere a braccia aperte l’arrivo dell’estate. Il sole, il caldo e il mare, da adesso in poi scandiranno le nostre giornate, in attesa del momento in cui partiremo per dare il via alle tanto attese e desiderate ferie. Al netto di ciò si potrebbe tranquillamente affermare che la bella stagione non abbia alcun difetto. E invece, uno ce l’ha, ed è la presenza più costante di insetti di vario genere nella propria abitazione.

Che si tratti di formiche, afidi o quant’altro, durante tutta la bella stagione questi piccoli animali non ci lasciano scampo. Ovviamente, sul mercato troviamo tantissimi prodotti in grado di allontanarli. Ma sempre più persone, ad oggi, preferiscono affidarsi a rimedi più naturali ed ecologici quando la situazione lo permette. Inoltre, alcune sostanze chimiche all’interno dei repellenti possono essere nocive per la nostra salute e per quella dei nostri animali domestici, e divenire la causa di eventuali reazioni allergiche.

Liberare la propria casa dalla presenza degli insetti, per fortuna, rientra tra le circostanze che consentono l’utilizzo di un rimedio alternativo. Con pochi ingredienti, infatti, è possibile creare un’efficace miscela che, vaporizzata nei punti giusti, ci permetterà di non avere mai più ospiti indesiderati. Scopriamo insieme, passo dopo passo, tutto quello che c’è da sapere sulla preparazione del nostro prodotto fai da te.

Il rimedio naturale contro afidi e insetti

I rimedi naturali, altrimenti detti anche “trucchetti della nonna”, da un po’ di tempo a questa parte stanno tornando a passo spedito sotto le luci della ribalta. Tale abitudine nasce dalla necessità di risolvere in maniera efficace dei piccoli problemi domestici, e per non dover per forza spendere troppo ricorrendo all’acquisto di prodotti appositi. Per liberarci della presenza di insetti in casa, tra cui annoveriamo anche formiche e afidi, ci occorrono solamente quattro ingredienti: mezza arancia; mezzo limone; bicarbonato di sodio e shampoo/sapone per le mani.

Per prima cosa, per realizzare la nostra miscela, è necessario munirsi di una piccola ciotola, e mettere all’interno di essa tre cucchiaini di bicarbonato. A seguire, spremiamo per bene il succo di mezzo limone e di mezza arancia. Al termine di ciò, potremo subito notare la reazione tra questi tre ingredienti grazie alla formazione di un po’ di schiuma.

L’ultimo passaggio, infine, consiste nell’aggiunta di tre cucchiai di sapone per le mani o di shampoo – a seconda di ciò che abbiamo a portata di mano – e mescolare accuratamente il composto che, a questo punto, avrà assunto una consistenza allo stesso tempo cremosa e viscosa.

L’efficacia che non ti aspetti

Una volta terminata la preparazione della miscela “scaccia-insetti”, l’unica cosa che resta da fare è diluire il composto ottenuto in dieci litri d’acqua, e travasare la quantità necessaria all’interno di un contenitore spray. A questo punto, possiamo vaporizzare il nostro prodotto fai da te nei punti della casa in cui riscontriamo maggiormente la presenza di afidi e formiche.

Già dopo pochissime applicazioni potremo subito notare l’efficacia di quanto abbiamo creato. E così, anche in questo caso, la vantaggiosità dei “trucchetti della nonna” risulta essere ineguagliabile.