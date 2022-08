Atalanta e Milan divertono, finisce 1-1 al Gewiss Stadium!

Finisce con un pareggio il primo big match della Serie A 22/23, l’Atalanta va in vantaggio con Malinovskyi, il Milan pareggia nella ripresa con una perla di Ismael Bennacer, nel mezzo tanta intensità e qualità da parte di due squadre che hanno tutte le carte in regola per disputare un grande campionato



Dopo un’annata deludente finalmente oggi abbiamo rivisto sprazzi dell‘Atalanta di Gasperini che è tornata a giocare a memoria ed in velocità sfruttando la forza fisica di Duvan Zapata e la genialità di un ritrovato Ruslan Malinovskyi.

Il Milan, dopo un primo tempo con molta sofferenza, riesce a reagire trovando un gol capolavoro con Ismael Bennacer che permette a Stefano Pioli di rimanere in scia di Inter e Napoli aspettando i risultati di Juventus e Roma che scenderanno in campo domani contro Cremonese e Sampdoria.

Il Milan riprende l’Atalanta, 1-1 a Bergamo

Partita piacevole a Bergamo con le squadre che si dividono la posta in palio al termine di una gara giocata sui dettagli con Malinovskyi da una parte e Bennacer dall’altra, assoluti trascinatori delle loro squadre.

Da sottolineare l’ovazione che il pubblico di Bergamo ha riservato a Ruslan Malinovskyi chiedendogli espressamente di rimanere a Bergamo anche per la prossima stagione.

L’ucraino ha risposto da campione alle polemiche degli ultimi giorni andando a segnare un grande gol e dando sempre la sensazione di poter far male alla difesa rossonera con la sua grande qualità tecnica.

Nella squadra bergamasca grande partita anche di Lookman che entra e tiene in apprensione costante Tomori e Kalulu con strappi e giocate di assoluta qualità sulla fascia, da rivedere invece Duvan Zapata che con oggi arriva ad un solo gol nelle ultime 14 partite ufficiali con la maglia dell’ Atalanta.

Nel Milan il migliore in campo è Ismael Bennacer che sale in cattedra nella ripresa con un grande gol e tanta geometria data al centrocampo di Stefano Pioli.

Male invece Rafael Leao che vien sostituito ad un quarto d’ora dalla fine dopo una partita giocata troppo sotto ritmo e senza le solite accellerazioni.

Qualche minuto nel finale anche per Charles De Ketelaere e Divock Origi, i due nuovi arrivati stanno entrando in forma e nelle prossime settimane verranno sicuramente messi in campo dal primo minuto.

Primi due punti persi dunque per i Campioni d’Italia che, aspettando Juventus e Roma, inseguono in classifica Inter e Napoli, a punteggio pieno con 6 punti in due partite.