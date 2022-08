Altro successo per i Maneskin: la vittoria agli MTV Music Awards

Sono ancora loro a vincere e la loro musica piace sempre di più. I Maneskin sono la band del momento e, dopo il successo di Sanremo, la loro ascesa non si è più fermata. Questa volta hanno vinto anche agli MTV Awards.

Il loro è stato premiato come miglior video alternativo. Ormai nessuno li ferma più.

Maneskin: una vittoria che sa di gioia

Una vittoria che si sentiva già nell’aria, ma si sa: in terra straniera è sempre difficile vincere e superare l’avversario, in qualsiasi campo. Ma per loro no: i Maneskin, ormai, sono la band del momento e, in ogni parte del mondo, la loro musica è apprezzata, ascoltata e soprattutto premiata.

Ed anche questa volta hanno fatto centro. Stiamo parlando degli MTV Music Awards, prestigioso premio musicale americano che la band italiana ha portato a casa. Il primo di una lunga seria: ebbene sì. I Maneskin hanno vinto, sì, nella categoria come Miglior Video Alternativo, con la canzone “I wanna be your slave”, ma sono anche in corsa, sempre a questa kermesse canora e di premi, in altre due categorie, quali Gruppo dell’anno e Miglior nuovo artista.

Insomma: la loro ascesa, ormai non la ferma più nessuno. Una vittoria annunciata, anche, con una foto, direttamente sulla loro pagina social ufficiale (Maneskinofficial, ndr). Damiano e i suoi compagni di viaggio che stringono l’ambita statuetta, premio consegnato in New Jersey al Pudential Center di Newark.

La gioia è incontenibile, tanto che sono state di Damiano, frontman del gruppo, le prime parole di ringraziamento, sia per tutti i fans che li hanno seguiti e supportati fino a questo momento, riservando loro parole di gioia e di straordinario ringraziamento.

Il successo agli MTV Awards

Ma ciò che più colpisce è, sempre, la meraviglia di questi ragazzi che, con la loro musica, stanno conquistando e, possiamo dire, “colonizzando” il mondo musicale, tanto da scalare classifiche su classifiche e far innamorare di loro anche artisti di calibro. È da ricordare, infatti che, al loro ultimo concerto al Circo Massimo di Roma, c’era anche Angelina Jolie con sua figlia, anche lei pazza dei Maneskin.

Il successo per la band italiana iniziato con la vittori al Festiva di Sanremo nel 2021 e da lì, l’inizio di una grande ascesa che non ha visto più fine. Una band, la loro, nata a Roma nel 2016 ma che ha inizia a vedere la luce del successo nel 2017, con la sua partecipazione al programma X-Factor.

Ma il trionfo per questi 4 giovanissimi arriva anche oltre il Festival di Sanremo. Anche la 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest è vinta da loro: il trampolino di lancio che li ha, poi, consacrati nell’olimpo della musica.

Ed ora, anche questo ulteriore premio agli MTV Awards non fa altro che confermare il grande talento di questo gruppo musicale Made in Italy.