Aspirina, buttala in lavatrice: non riconoscerai più i tuoi capi | Altro che candeggina

L’aspirina in lavatrice non l’avete mai provata? Questo rimedio naturale non fa solo passare il mal di testa: ecco un metodo incredibile per tutti i capi di abbigliamento.

Lavare a mano o in lavatrice comporta sempre qualche rischio, non solo per l’errore che si commette a scegliere il detersivo corretto ma anche per le modalità. Soprattutto per i capi bianchi, dopo qualche tempo questi diventano gialli e le fibre si lasciano andare.

Bucato bianco e brillante, come contrastare le macchie gialle

È il sogno di tutti poter mantenere i capi bianchi, puliti e splendenti senza macchie e aloni per un lungo tempo. Purtroppo però non è sempre possibile, infatti i metodi di lavaggio non consentono di avere capi sempre come nuovi.

Per svolgere una pulizia profonda dei capi, si usa la lavatrice o si sfrega il capo a mano con l’ausilio di detersivi corrosivi e ricchi di agenti chimici. Questo vuol dire che per far tornare il vestito bianco al candore classico naturale, si deve ricorrere a qualche metodo molto caro: a volte si fa prima a buttare tutto nel cestino e comprare dei vestiti nuovi.

Al fine che tutto questo non accada, c’è un trucchetto che prevede l’uso dell’aspirina in lavatrice o per i lavaggi a mano. Incredibile, vero?

Aspirina in lavatrice, il metodo per capi come nuovi

L’aspirina è un medicinale di uso comune, capace di far passare il mal di testa o i primi sintomi dell’influenza. In realtà, il suo uso non è solo questo perché ci sono dei trucchetti per pulire il bucato che la vedono come una protagonista assoluta.

Per lavare a mano i capi bianchi, eliminando e contrastando gli aloni, basterà prendere una bacinella con all’interno 2 litri di acqua calda. Si aggiungono 3 aspirine da 500mg o 5 da 325 grammi da tritare completamente ottenendo una polvere da 1,5 grammi.

Lasciare sciogliere completamente l’aspirina e immergere i capi da sbiancare, lasciandoli in ammollo per tutta la notte (devono essere immersi completamente nell’acqua).

Subito dopo risciacquare bene e procedere con il lavaggio a mano con sapone di Marsiglia.

L’aspirina in lavatrice è ottima per eliminare tutti gli aloni gialli di sudore e non solo, da provare quando non si desidera lavare a mano. In questo caso si prendono 3 aspirine da 500 mg da tritare completamente e aggiungere la polvere ottenuta nel cestello della lavatrice.

In alternativa, si possono far sciogliere in acqua calda e poi versare il composto nella vaschetta per il detersivo della lavatrice. Ora avviare il ciclo di lavaggio e attendere per scoprire capi come nuovi.

Aspirina per i capi di abbigliamento macchiati di grasso e sangue

L’aspirina ha un altissimo contenuto di acido silicico e le sue proprietà penetrano in profondità dei tessuti, eliminando le macchie gialle e non solo:

L’ aspirina può essere usata per smacchiare i capi ingialliti ma anche quelli che hanno un colorito spento, evitandola per i capi dal colore intenso;

può essere usata per smacchiare i capi ingialliti ma anche quelli che hanno un colorito spento, evitandola per i capi dal colore intenso; Ottimo anche per le macchie di sangue, sciogliendo l’aspirina in acqua fredda prima che i vestiti vengano messi in ammollo. Oppure inumidire il capo in acqua fredda – con la macchia secca – e strofinare l’aspirina direttamente sulla parte interessata lasciandola agire per due ore prima di procedere con il solito lavaggio.

Una raccomandazione: non usare questo metodo in caso di allergia ai componenti dell’aspirina.