Il modello di E.T del 1982 venduto all’asta per 2,5 milioni di dollari

Venduto all’asta, per 2,5 milioni di dollari, il modello meccatronico di E.T del film di Spielberg del 1982, realizzato da Carlo Rambaldi.

Il modello meccatronico originale di E.T. l’extraterrestre del film del 1982, diretto da Steven Spielberg, è stato battuto all’asta e venduto per 2,5 milioni di dollari. Fu realizzato da Carlo Rambaldi per la pellicola, nel cui cast figurarono Henry Thomas e Drew Barrymore.

E.T., battuto all’asta modello meccatronico per 2,5 milioni di dollari

È stato venduto all’asta il modello meccatronico che Carlo Rambaldi realizzò, accuratamente, per E.T – l’Extra-terrestre, personaggio iconico, entrato a far parte della cultura popolare, dopo l’arrivo, nelle sale cinematografiche, del film diretto da Steven Spielberg.

L’oggetto cinematografico molto desiderato dai collezionisti (e, soprattutto, da quelli con un bel po’ di soldi da spendere) è stato incluso nella recente asta di Julien’s Auctions e TCM Presents: Icons and Idols Hollywood e acquistato con un’offerta finale di 2.560.000 milioni di dollari, secondo quanto comunicato dalla casa d’aste.

Il modello scheletrico in lega di alluminio di E.T., in un primo momento, doveva valere, secondo la stima della casa d’aste, tra i 2 milioni e i 4 milioni di dollari. L’offerta è stata aperta con una base di 500.000 mila dollari. Non si conosce l’identità del vincitore, che è riuscito ad accaparrarsi l’ambito modello.

Una reliquia cinematografica di grande valore

“Prima della tecnologia e degli effetti CGI moderni, questa reliquia cinematografica unica nel suo genere (costruita nel 1981) presenta 85 punti di movimento ed è considerata un capolavoro di ingegneria“, si legge nella descrizione del modello.

Creato dal maestro degli effetti speciali italiano Carlo Rambaldi, il modello è stato gestito da 12 animatori professionisti, con movimenti che includevano espressioni facciali, naso, occhi, bocca, movimento delle palpebre, movimento del collo, spalle, braccia, mani, dita, rotazioni del torace e dell’addome, il tutto tramite una combinazione di cavi collegati ad apparati elettronici ed elementi meccanici.

Il film – uscito nel mese di giugno del 1982 – diretto da Steven Spielberg (con Henry Thomas e Drew Barrymore, come principali volti del cast) parlava di E.T, un alieno che – giunto sulla Terra – fa amicizia con un ragazzo dopo essere rimasto bloccato sul nostro pianeta.

Al tempo, la pellicola ricevette il plauso della critica e si classificò come il miglior film al botteghino di quell’anno, visto che ottenne incassi importanti per l’epoca e che lasciano a bocca aperta tutt’oggi. La pellicola, infatti, portò a casa 792.9 milioni di dollari, partendo da un budget di produzione di 10.500.000 milioni di dollari.