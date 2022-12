Bonus 3000 euro ai lavoratori, chi può averlo subito: i requisiti

C’è un bonus 3000 euro per questi lavoratori ed è da richiedere nell’immediato con queste modalità previste per legge.

Il tema bonus è ancora molto caldo e sono in molti a richiederli, oltre che attendere che ne arrivino di nuovi per il 2023. Come sappiamo la corsa a questi aiuti è continuativa, ma il Governo è a lavoro per migliorare la vita di tutti gli italiani con la conferma dei vecchi e lo studio dei nuovi che sono in cantiere. Si parla di bonus che sono divisi per categoria, come questo da 3.000 euro che è dedicato direttamente ai lavoratori di questa categoria.

Ci saranno ancora i bonus nel 2023?

È un discorso che viene fatto continuamente, non solo ora che il 2022 sta per terminare ma anche per il 2023. Gli italiani si chiedono infatti se questo trend di bonus e aiuti potrà continuare anche nel nuovo anno o se, come preventivato, il Governo opti per una strada differente.

Giorgia Meloni vorrebbe puntare su un aumento delle pensioni e degli stipendi, garantendo così uno stile di vita migliore per tutti gli italiani. Ovviamente, ci sono ancora tutti quanti i bonus ancora in corso e anche quelli che sono stati erogati dal nuovo Governo che saranno ancora regolari nel nuovo anno. La domanda che in molti si pongono è nel 2023 ci saranno ancora o meno dei bonus e degli aiuti: purtroppo non ci sono risposte in merito al momento, perché è tutto in fase di valutazione.

C’è però un bonus da 3.000 euro che è per i lavoratori, ma non tutti potranno usufruirne ed è dedicato solo a questa categoria in particolare.

Bonus 3.000 euro per questi lavoratori

Un bonus da 3.000 euro per questi lavoratori fanno di sicuro gola, considerando anche che ci sono collettivi in fase di aggiornamento e contratti che vengono firmati garantendo tutti gli arretrati in busta paga. I ricchi aumenti di stipendio sono quindi previsti per tutti i lavoratori che hanno un nuovo contratto, con specifica degli arretrati che sono stati introdotti in busta paga.

Non è tutto, come ricordano i media che si occupano di economia e finanza, il Governo Meloni ha pensato di aumentare le buste paga ai dipendenti ma anche a tagliare il cuneo fiscale del 5%. Ovviamente, questo non verrà effettuato nell’immediato ma nei prossimi anni: questo vuol dire che al momento non ci sono tempistiche in merito ai soldi che entreranno nelle tasche degli aventi diritto sia come dipendenti e sia come imprenditori.

Ritornando al bonus 3.000 euro, sono le aziende private che potranno erogarlo ai dipendenti senza dover versare le tasse. Questo vuol dire che una azienda eroga 3.000 euro in totale ad ogni dipendente, in aggiunta allo stipendio, ma comunque senza tasse e senza che siano oggetto di contribuzione.

Il Governo assicura inoltre che non saranno considerati come reddito imponibile, arrivando ad essere un grande vantaggio per dipendenti e aziende allo stesso modo.