Il Ministero della Salute ritira polpette per allerta alimentare

Nuova allerta alimentare dal Ministero della Salute, che ha ritirato le polpette di curcuma e semi di girasole del marchio Almaverde.

I prodotti alimentari colpiti dall’errore di etichettatura sono appunto le polpette ma fortunatamente di un singolo lotto che è stato tempestivamente ritirato dal commercio.

Polpette ritirare

Da tempo sentiamo parlare di prodotti ritirati dal commercio e stavolta a destare preoccupazione sono state le polpette di curcuma e semi di girasole del marchio Almaverde Bio, che appunto produce cibo biologico di vario tipo.

Il Ministero della Salute è intervenuto per segnalare il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di polpette vegetali perché la data di scadenza riportata sulla confezione e quella all’interno non coincidono.

Può sembrare un dettaglio di poco conto ma informazioni errate possono essere potenzialmente pericolose perché ingannano i consumatori sul periodo in cui è possibile mangiare l’alimento in tranquillità.

Nell’avviso di richiamo della circolare emanata dal Ministero della Salute viene specificato che il ritiro dagli scaffali delle polpette Almaverde Bio di 160 grammi, ha coinvolto solo alcuni punti vendita Coop, dove il lotto veniva commercializzato.

I punti vendita in questione hanno dunque rimosso le polpette e informato con avvisi affissi sulle entrate, chiunque le avesse acquistate di riportarle indietro per il rimborso o comunque di non consumarle per sicurezza.

Il prodotto riporta sull’astuccio la data di scadenza del 29 dicembre 2023 ed è sbagliata, quella corretta è invece all’interno, infatti sulla vaschetta c’è la data del 29 gennaio del 2023. Il numero del lotto è CC48.

Motivi del richiamo

Molti, appresa la notizia, hanno pensato come spesso avviene a una contaminazione degli alimenti ma si è evinto che il problema non riguardava la composizione delle polpette in questione ma uno sbaglio di stampa di etichetta.

A causa di questo errore le due date non coincidono e quindi per precauzione si è proceduto al ritiro ma per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero verde dell’azienda, ovvero lo 0545 63966 oppure inviando una mail all’indirizzo qualita@natura-nuova.com.

A scopo precauzionale l’azienda ha tenuto a sottolineare che le polpette sono sicure se consumate entro la data di scadenza, ovvero quella interna, tuttavia chi lo preferisce potrà sostituirle.

Si tratta dell’ennesimo richiamo, infatti sono stati 176 dal primo gennaio del 2022, per un totale di 311 prodotti, come confermato dal Fatto Alimentare.