Tour de France 2024: ecco le quattro tappe italiane

Cresce l’attesa per il Tour de France 2024, un’edizione unica che presenta al suo interno tantissime novità su tutte la partenza che avverrà sabato 29 giugno a Piazzale Michelangelo, nel centro di Firenze.



Nella splendida sede di Palazzo Vecchio a Firenze si è tenuta oggi la presentazione di quello che sarà il prossimo Tour de France, manifestazione sportiva che dopo Olimpiadi e Mondiali di Calcio risulta avere il seguito maggiore a livello sportivo.

Saranno quattro le tappe italiane e la la corsa inizierà proprio nel nostro Paese e per la precisione nella splendida Piazza Michelangelo nel cuore di Firenze.

Una delle novità più grandi di questa edizione sarà la tappa di arrivo: non più Parigi come da abitudine bensi Nizza.

La capitale infatti in quel periodo sarà le sede delle Olimpiadi mentre la città della Costa Azzurra avrà l’onore di accogliere il vincitore della corsa.



Tour de France 2024: Italia protagonista con quattro tappe

Come detto l’Italia sarà il Paese protagonista del prossimo Tour de France: Firenze aprirà le danze inaugurando la corsa ma anche altre città importanti saranno coinvolte prima dell’arrivo a Nizza.

La seconda tappa ricorderà Marco Pantani e passerà da Cesenatico scalando per due volte il San Luca e terminando nel centro di Bologna.



La terza tappa invece comprenderà il passaggio tra Emilia Romagna e Piemonte: si partirà infatti da Piacenza per poi arrivare a Torino.

Qui i ciclisti dovranno affrontare piste complicate per via delle differenze altimetriche tra le varie regioni.

La quarta tappa invece sarà dedicata a Fausto Coppi e si concluderà con l’arrivo in Francia passando prima da Pinerolo.

La cerimonia di apertura ha visto il ricordo di alcuni protagonisti del passato tra i quali spicca ovviamente il nome di Gino Bartali, storico vincitore vincitore del Tour nel 1938.

Tutto il Tour de France sarà ovviamente trasmesso in diretta in chiaro su Rai Sport e sarà visibile anche in streaming tramite l’app di RaiPlay.

A Palazzo vecchio erano presenti oltre al sindaco della città Nardella anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e Christian Prudhomme direttore generale del Tour de France.

La cerimonia si è concluso con un lungo applauso a Davide Rebellin, recentemente scomparso.

Queste le parole di Prudhomme riguardo alla quattro tappe che si svolgeranno in Italia.

“L’Italia è un grande Paese di ciclismo, un Paese appassionato, un Paese magnifico, un Paese che ci offrirà’ terreni sportivi molto interessanti e la bellezza dei suoi paesaggi. Ci saranno luoghi che sono patrimonio mondiale dell’umanità nei tre giorni del Tour de France in Italia: naturalmente, il centro storico di Firenze, i portici di Bologna, per esempio, o i paesaggi vitivinicoli del Piemonte dove si potranno degustare dei vini di grande qualità”