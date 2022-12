Come togliere la muffa dalla doccia senza candeggina: svelato il rimedio  

Utilizzate questo rimedio ed eliminerete la muffa dalla vostra doccia. Il risultato è grandioso.

Forse è da molto che state cercando una soluzione a questo problema e finalmente è arrivata. Da oggi potrete dire addio alla muffa della vostra doccia e in questo modo senza usare la candeggina.

Il bagno e la muffa: un binomio che non deve esistere

Quando si parla della propria casa e della pulizia di quest’ultima, sicuramente non deve e non può essere lasciato in secondo piano il bagno.

Il bagno, si sa, è una di quelle parti della casa che merita una certa attenzione e quindi bisogna stare attenti alla sua pulizia, poichè è facile trascurare dei dettagli che però non dovrebbero essere per nulla lasciati sullo sfondo.

Purtroppo il bagno, si sa, rappresenta il luogo della casa che è più predisposto alla formazione della muffa: in questi casi, però, bisogna correre ai ripari.

Nello specifico spesso e volentieri la muffa viene a formarsi nel box doccia, soprattutto vicino al silicone. Ciò sicuramente oltre a essere fastidioso da un punto di vista estetico, può anche minare la nostra salute.

Questo già fa capire come sia importante eliminarla del tutto e quindi correre ai ripari.

Spesso per farlo utilizziamo la candeggina, ma non temete, perché qui di seguito vi sveleremo un altro modo per potervene liberare definitivamente e in modo del tutto facile e poco dispendioso.

Per i dettagli basterà leggere qui sotto: la soddisfazione è super garantita.

Eliminare la muffa senza candeggina: solo con questo ingrediente

Se siete arrivati a questo punto dell’articolo, sicuramente siete non poco curiosi di sapere cosa occorre fare per eliminare la muffa che si viene a creare in corrispondenza del silicone del box doccia.

Andare in bagno e lavarsi, in un bagno e in un box doccia in cui si è formata della muffa non è sicuramente una delle esperienze più belle e coinvolgenti da vivere. Ecco perchè urge liberarsene e subito.

Magari alcuni di voi utiizzano la candeggiana, ma se non potete utilizzarla e siete disperati, state tranquilli.

C’è sempre un’alternativa: l’acido citrico, per esempio.

Questo sembra essere davvero formidabile se si tratta di dover eliminare la muffa, poiché ha un forte effetto anticalcare e sbiancante.

Ora vi starete chiedendo cosa occorra fare per utilizzarlo al meglio. Basterà sciogliere 150 di acido citrico in un litro d’acqua.

Successivamente mescolate e versate il miscuglio ottenuto proprio sulla muffa, e poi fate agire per circa 15 minuti. Dopodichè strofinate con una spugnetta e risciacquate per poter procedere all’eliminazione di tutti i residui.

Il risultato vi lascerà senza parole e non potrete più fare a meno di questo straordinario rimedio. Inoltre potrete davvero dire addio alla muffa e fare la doccia sarà finalmente un’esperienza più piacevole da vivere.

Altre alternative contro la muffa

Vi abbiamo dunque svelato il rimedio che sembra essere davvero formidabile contro la muffa che viene a formarsi in bagno.

Ma siccome siamo più buoni e Natale è alle porte, qui di seguito faremo cenno a un‘altra alternativa che si caratterizza per la presenza di limone e bicarbonato.

Insomma si parlerà di un altro rimedio che potrà aiutarvi e non poco in questa impresa. A tal proposito vi basterà versare il bicarbonato sull’area che vorrete trattare e poi bagnare con dell’acqua calda.

Lasciate agire il tutto per una mezz’ora, successivamente aggiungete un cucchiaio di bicarbonato e il succo di un limone.

Successivamente inumidite una spugnetta e strofinate l’area per poi procedere con un abbondante risciacquo. I risultati saranno davvero assurdi, in senso buono ovviamente. Provare per credere!