Forum, vi ricordate del giudice Santi Licheri? Che finaccia | Meritava di meglio

Il giudice più famoso del piccolo schermo, come dimenticarlo? Era Santi Licheri, per 25 anni protagonista televisivo che purtroppo ora non c’è più. Ma cosa gli è successo? Ecco come ha passato i suoi ultimi anni il giudice di Forum.

È stato il giudice più famoso del piccolo schermo Santi Licheri che, insieme a Rita Dalla Chiesa, ha reso famoso il programma legale Forum, in onda su Rete 4. Ancora oggi, il giudice viene ricordato con affetto dallo storico pubblico del programma, che nonostante siano passati decenni dalla sua assenza, continua ad ammirarlo.

Nel 2009, però, Santi Licheri lasciò il programma e un anno dopo è venuto a mancare. Ma cosa gli è successo? Ecco la verità sulla vita di Santi Licheri.

Santi Licheri, il giudice più famoso della tv: ecco cosa gli è successo

Per ben 25 anni Santi Licheri ha fatto parte della televisione italiana: giudice dalla grande carriera e Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, ha partecipato al fianco di Rita Dalla Chiesa a Forum, lo storico programma Mediaset.

Nato nel 1918, il giudice era originario della Sardegna, precisamente di Sassari, dove visse insieme ai suoo nove fratelli, studiando al Liceo Classico. Si laureò poi in Giurisprudenza, proprio per portare avanti la sua grande passione per la legge.

A Forum Santi Licheri ha dato una marcia in più, elaborando le sue sentenze ad ogni puntata senza mai perdersi d’animo, fino alla veneranda età di 91 anni. Infatti, ha affiancato Rita Dalla Chiesa per tantissimi anni, diventando un volto televisivo amatissimo e stimato.

Nonostante il programma racconti casi tratti da storie vere, ma recitate da attori, Licheri era davvero un giudice, che ha sempre esercitato la sua professione tra Genova e Roma. Poi, una volta andato in pensione, iniziò una nuovissima avventura, ovvero quella della televisione che gli portò tantissima fortuna.

Da quel 1985 fino alla fine della sua presenza nel programma, Forum ebbe un grandissimo successo grazie a lui insieme prima a Catherine Spaak e poi a Rita Dalla Chiesa e ad altri protagonisti del programma, come Fabrizio Bracconeri.

Ma cosa gli è successo negli ultimi anni? Santi Licheri nel 2009 si ritirò dalla tv, lasciando in lacrime tantissimi fan nel suo pubblico.

Com’è morto Santi Licheri

Santi Licheri abbandonò Forum all’età di 91 anni, probabilmente perché il fisico non riusciva a reggere più i grandi e frenetici ritmi televisivi.

Il 4 aprile 2010, infatti, a 92 anni, Licheri si spense a casa sua, proprio il giorno di Pasqua, lasciando tantissime persone tristi e incredule. Un grande personaggio che si può dire abbia fatto la storia dell’intrattenimento italiano, nonché un grande professionista in ambito giuridico.

La sua morte, a quanto pare, è stata dovuta a cause naturali infatti si dice che sia morto placidamente, senza sofferenze.