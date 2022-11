Il Milan ospita il Salisburgo, match decisivo a San Siro

Grande chance per il Milan questa sera, ai rossoneri basterà non perdere contro il Salisburgo per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League e centrare il primo obiettivo stagionale.



Il Milan è assoluto padrone del proprio destino: i rossoneri sono secondi nel gruppo E con 7 punti conquistati ed ospitano il Salisburgo con l’obiettivo di non perdere per avere l’aritmetica certezza di andare agli ottavi di finale.

All’andata finì 1-1 con i campioni d’Italia che andarono in grande difficoltà contro il pressing degli avversari.

Stefano Pioli viene dalla brutta sconfitta subita contro il Torino in campionato e vuole festeggiare nel migliore dei modi il rinnovo contrattuale firmato due giorni fa con il club milanese.

Uno degli obiettivi del tecnico emiliano è quello di riportare il club ai vertici del calcio europeo, stasera la grande chance di ritornare a giocare la fase ad eliminazione diretta del torneo più prestigioso a livello europeo.

Milan con Giroud titolare, Gabbia confermato in difesa

Tante le assenze in casa rossonera con Pioli che conferma Gabbia al centro della difesa insieme a Tomori (che rientra dopo la squalifica).

A chiudere la difesa davanti a Tatarusanu ci saranno Theo Hernandez e Kalulu, sempre più certezza nel nuovo ruolo di terzino destro.

Bennacer e Tonali saranno i registi con Messias, Brahim Diaz e Leao dietro all’unica punta Giroud.

Ballottaggio aperto tra il francese ed Origi con il numero 9 però che al momento rimane favorito per una maglia da titolare.

4-3-1-2 per il Salisburgo, attenzioni su Okafor

Il Salisburgo andrà a Milano per cercare una clamorosa vittoria che consentirebbe agli austriaci di andare agli ottavi di finale di Champions League.

Nel match di andata i ragazzi di Jaissle hanno dimostrato di avere tanta qualità tecnica in fase offensiva, il Salisburgo proverà ad aspettare i rossoneri con l’obiettivo di ripartire in contropiede.

Davanti a Kohn ci saranno Dedic, Wober, Pavlovic e Bernardo.

Kjærgaard e Gourna- Douath guideranno il centrocampo con Seiwald, Sucic e Adamu dietro ad Okafor.

Milan-Salisburgo, statistiche

Il Milan non ha mai perso nei tre incroci giocati contro il Salisburgo con due vittorie ed un pareggio.

Una sola sconfitta per i rossoneri in dodici sfide contro club austriaci, il Milan ha vinto ben 8 volte.

Sono otto i gol fatti dai rossoneri in questa Champions League, l’ultima volta che ne ha fatti di più era la stagione 2010/2011.

Tutti i 15 gol segnati dal Salisburgo in Champions League sotto la gestione Jaissle sono arrivati da giocatori di età pari o inferiore ai 23 anni.