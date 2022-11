Richiamo per salmonella, l’avviso dal Ministero: cosa hanno tolto dai supermercati

Ecco qual è il prodotto che è stato ritirato dai supermercati. Il richiamo per salmonella è avvenuto per proteggere i consumatori.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è il prodotto sempre presente sulle nostre tavole che è stato ritirato per rischio salmonella. Non ci crederete.

Richiamo per salmonella, quali sono i rischi

Un prodotto alimentare, di recente, si è fatto notare per via di un richiamo per salmonella. Spesso sentiamo parlare di questa malattia, ma non è detto che conosciamo i suoi rischi e che sappiamo davvero di cosa si tratta. Oggi siamo qui per chiarirvi le idee.

La salmonella, in realtà, non è una malattia di per sé, bensì il nome di un batterio che causa un’infezione gastrointestinale conosciuta come salmonellosi.

La salmonellosi può essere contratta per ingestione di cibi, contaminati dal batterio durante le fasi di conservazione e di manipolazione. Tra i prodotti che di solito vengono colpiti dalla salmonella compaiono le uova, la carne di maiale e alcuni tipi di pesce.

Tra i sintomi più diffusi della salmonella compaiono la febbre, i crampi della zona addominale, il vomito e la diarrea.

La salmonellosi può essere provocata da un numero molto alto di microrganismi contenuti in un alimento: in questo caso si parla di tossinfezione alimentare; nel caso in cui, invece, fosse causata da alcune tossine prodotte dai germi nell’alimento, si parlerebbe di intossicazione.

La salmonellosi non è una malattia così infrequente, anzi, è molto diffusa in occidente. Questa malattia si trova anche in Italia ed è per questo che spesso il Ministero della Salute effettua alcuni richiami alimentari.

Di recente, è stato ritirato un prodotto per salmonella, che era sempre presente sulle tavole degli italiani. Ecco che di seguito vi sveliamo di quale si tratta.

Qual è il prodotto ritirato dal Ministero della Salute

Non tutti se ne sono accorti, ma un prodotto amatissimo dagli italiani è stato ritirato dal Ministero della Salute perché si suppone che possa contenere il batterio della salmonella.

Stiamo parlando di una confezione di salsiccia stagionata del peso di circa 2 kg, venduta sia sottovuoto che sfusa.

Il prodotto in questione è di Bartoloni Carni di Bartoloni Elisabetta & C. snc e viene prodotto nella sede di Fogliano, a Spoleto, in provincia di Perugia.

Il marchio identificativo è il IT 9-3190/L CE, mentre il lotto incriminato è quello datato 13 di settembre del 2022, in scadenza il 23 di maggio del 2023.

Si invitano i consumatori a non acquistare questo prodotto nei supermercati italiani, nel caso in cui lo vedano. Inoltre, il Ministero desidera che chiunque l’abbia già comprato lo restituisca al centro dove lo ha comprato per ricevere un rimborso totale dell’acquisto.

Nel caso in cui non sia possibile, il prodotto non dovrebbe essere assolutamente consumato e piuttosto gettato nell’immondizia. I rischi sono presenti, sia per gli adulti che per i bambini. Di seguito la scheda del richiamo pubblicata dal Ministero della Salute.

E voi sapevate che questo prodotto fosse stato ritirato dai nostri supermercati per rischio salmonella? Fatecelo sapere!