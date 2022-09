Il Milan lancia Divock Origi, il belga titolare contro la Sampdoria

Nella conferenza stampa di vigilia Stefano Pioli ha parlato della sfida di domani sera con il suo Milan che affronterà la Sampdoria in un Marassi tutto esaurito. I blucerchiati stanno faticando in questo inizio di stagione ma in quel campo hanno già fermato Juventus e Lazio e cercheranno di mettere in difficoltà anche i Campioni d’Italia



Il Milan viene dalla importante vittoria del derby e contro la Sampdoria vuole dare continuità prima della super sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Stefano Pioli ha caricato Divock Origi che è quindi pronto a fare il suo esordio da titolare in maglia rossonera.

Origi è arrivato a Milano con tante aspettative ma in questi primi mesi qualche piccolo infortunio di troppo ha frenato il suo inserimento in squadra, ora il belga è finalmente pronto a caricarsi l’attacco sulle spalle.

Le caratteristiche tecniche di Divock Origi sembrano sposarsi alla perfezione con quelle di Rafael Leao; il belga infatti è bravo sia a dettare la profondità che a lavorare spalle alla porta, fondamentale su cui invece il giovane portoghese deve ancora lavorare molto.

il Milan si affida ad Origi per la sfida contro la Sampdoria

Il Milan cerca la sua prima vittoria stagionale in trasferta, tra Serie A e Champions League infatti i rossoneri hanno collezionato soltanto tre pareggi lontano da San Siro, dato non significativo ma che dimostra come il Milan non sia ancora al massimo della condizione fisica.

Contro i blucerchiati Pioli dovrebbe affidarsi ancora a Charles De Ketelaere sulla trequarti con Rafael Leao e Messias a supporto dell’unica punta Divock Origi.

Probabile turno di riposo dunque per Olivier Giroud che è pronto a subentrare dalla panchina in caso di bisogno.

Dalla panchina scalpita anche Sergino Dest, subentrato nella sfida di Champions League contro il Salisburgo e pronto ad esordire da titolare al posto di Calabria.

Rispetto allo scorso anno Stefano Pioli ha sicuramente più alternative nella propria rosa e dovrà essere bravo a sfruttare il grande lavoro fatto dalla società in questa sessione estiva per confermarsi sul tetto d’Italia anche in questa stagione.

Il derby ha dimostrato ancora una volta come Tonali e compagni siano ormai sicuri dei propri mezzi e pronti a giocare determinate partite, contro la Sampdoria i tre punti sono obbligatori per rimanere ai vertici della classifica e presentarsi nelle migliori condizioni possibili alle sfide con Chelsea e Napoli, in programma la prossima settimana.