Elisabetta II: Il mondo dice addio alla “regina di cuori”

Il primo ministro britannico dichiara la fine di una “seconda era elisabettiana” di splendore in Inghilterra dopo la morte di Elisabetta II di Inghilterra. Con una rara unanimità di lodi, il mondo ha licenziato Elisabetta II come se una parte della storia di ogni paese se ne andasse per sempre. I silenzi sono stati meno eloquenti delle elegie globali verso una figura che è stata presente nella vita di tutte le generazioni viventi del pianeta.

Il Regno Unito ha solennemente proclamato la fine di un’intera epoca, per bocca del nuovo Primo Ministro, Liz Truss, che ha dichiarato la conclusione di “una seconda età elisabettiana”, riferendosi all’ascesa e allo splendore della monarchia inglese nel XVI secolo, con Elisabetta I. “La corona passa, come accade da più di mille anni, al nostro nuovo monarca”, ha annunciato in una nota il capo del governo conservatore.

Il capo del governo italiano, Mario Draghi, ha evidenziato “il rispetto di Elisabetta II per le istituzioni e la democrazia”

Il segretario generale dell’Onu, il portoghese António Guterres, è stato uno dei primi a lodare “una buona amico” che ha rappresentato “una presenza confortante durante decenni di cambiamenti su scala globale”. Il tanto atteso riconoscimento finale in paesi come il Canada – “una figura costante nelle nostre vite”, ha detto il primo ministro Justin Trudeau – o l’Australia, in cui è rimasto sovrano in modo appena formale, è stato addirittura superato dalle sentite condoglianze di Vicini d’Europa, come la “regina di cuori” nelle parole del presidente francese, Emmanuel Macron, che ha lasciato un segno indelebile nel XX secolo.

Sono seguite immediatamente reazioni a catena su scala continentale. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha inviato una lettera piena di simbolismo per porgere le condoglianze al figlio di Elisabetta II, ora re Carlo III, alla guida di uno Stato che ha lasciato l’Unione di sua spontanea volontà. “Il suo regno definisce la storia del suo paese e del nostro continente”, ha assicurato il leader tedesco dopo la sua morte. L’alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha evidenziato “il notevole regno di Elisabetta II, che ha vissuto eventi chiave del 20° e 21° secolo”.

Borrell ha reso omaggio al “suo contributo unico alla pace e alla riconciliazione”, così come Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, che ha elogiato “la sua devota leadership e servizio pubblico” ed ha espresso le condoglianze agli “alleati del Regno Unito” e al Canada”. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è andata ancora più in alto definendola “Elisabetta la Grande”. “Pochi hanno plasmato la storia globale come lei”, ha sottolineato la politica maltese. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha elogiato il suo ruolo nella “riconciliazione dopo gli orrori della seconda guerra mondiale”.

E il capo del governo italiano, Mario Draghi, ha evidenziato “il suo rispetto per le istituzioni e la democrazia”, ​​assicurando stabilità in tempi difficili al suo Paese. Anche ex nemici come lo Sinn Fein, che è stato il braccio politico dell’IRA durante un lungo periodo di violenza armata nell’Irlanda del Nord, hanno apprezzato il suo “contributo significativo al progresso della pace e della riconciliazione tra le due isole”, in una dichiarazione di Michelle O’Neill, vice primo ministro dell’Irlanda del Nord e numero due del Partito nazionalista irlandese. Il capo di stato dell’alleato strategico transatlantico, gli Stati Uniti, è rimasto costernato per la perdita nell’ambito del rapporto speciale reciproco.

Il presidente Joe Biden ha affermato che “in un mondo in costante cambiamento [Elizabeth II] era una presenza costante e motivo di orgoglio per generazioni di britannici”. In un’ex colonia più recente, il primo ministro indiano Narendra Modi ha tenuto ad esempio la sua “dignità e onestà nella vita pubblica”.

Da Israele, il cui territorio è rimasto sotto l’amministrazione britannica per tre decenni, il presidente Isaac Herzog ha evidenziato l’arrivo della fine di un’era. “Ha vissuto la storia e ha fatto la storia”. E ha sottolineato il valore dell’eredità di una regina d’Inghilterra che “è rimasta stabile mentre il mondo è cambiato radicalmente, come esempio di moralità e umanità”.

Abdullah II di Giordania, un’altra nazione sotto la tutela britannica nel 20° secolo, ha evidenziato l’amicizia tra le due famiglie reali. Anche il nuovo presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed Bin Zayed, si è affrettato a dire addio a un “lungo regno caratterizzato da dignità, compassione e impegno a servire il suo Paese”.Il re Felipe porge le sue condoglianze a Carlo III Pochi minuti dopo l’annuncio della morte della regina d’Inghilterra, Elisabetta II, da Buckingham Palace, il re Felipe ha inviato un telegramma di condoglianze al nuovo monarca, Carlo III.

Re Felipe è stato “profondamente rattristato” dalla notizia della morte, e ha rivolto al re inglese le “più sentite condoglianze”, messaggio che ha trasmesso anche a nome del “Governo e popolo spagnolo”. Nel messaggio, il re si è rivolto al monarca inglese chiamandolo “Vostra Maestà, caro Carlo” e ha sottolineato che la regina, morta all’età di 96 anni, è stata “senza dubbio una testimone, ha scritto e plasmato molti dei capitoli più rilevanti della storia del nostro mondo negli ultimi sette decenni”, in riferimento al lungo regno di Elisabetta II, durato 70 anni e 214 giorni.

«Il suo senso del dovere, il suo impegno e tutta la sua vita dedicata al servizio del popolo del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord sono un esempio per tutti noi», dice il re, che precisa che l’eredità di Elisabetta II, «solida e prezioso”, rimarranno per le “generazioni future”. “Vi portiamo nei nostri cuori e nei nostri pensieri”, disse il Re, a nome suo e della regina Letizia. Isabel II ha anche assicurato: “Ci mancherà molto”.

Già questo giovedì sera, a Siviglia e durante la commemorazione del 500° anniversario del primo viaggio intorno al mondo di Elcano e Magellano, il re ha fatto riferimento ancora una volta a Elisabetta II, sottolineando che sarà ricordata “come una delle migliori regine di sempre per la sua dignità, senso del dovere, coraggio e dedizione al suo popolo sempre e in ogni momento”.

“Non è facile in questo momento trasferire fedelmente il nostro profondo sentimento, personale e familiare e istituzionale, di smarrimento in sua assenza e di immenso rispetto per la sua figura e carriera”, ha aggiunto Felipe VI. In un messaggio su Twitter, il presidente del governo, Pedro Sánchez, ha espresso le sue condoglianze “all’intera famiglia reale, al governo e ai cittadini del Regno Unito e del Commonwealth”.

E ha sottolineato che Elisabetta II era “una figura di rilevanza mondiale, testimone e autore della storia britannica ed europea. Anche il presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentato “con grande tristezza” la morte del monarca e ha espresso le sue condoglianze al popolo britannico “in un giorno in cui un’intera nazione è in lutto”.