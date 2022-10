Leao-Milan, si tratta per il rinnovo

Uno dei protagonisti principali della rinascita rossonera è sicuramente Rafael Leao, l’esterno portoghese è cresciuto di livello in questi anni diventando uno dei calciatori più decisivi all’interno del nostro campionato.



Anche in questo inizio di stagione Rafael Leao sta dimostrando di essere letteralmente devastante in Serie A, il numero 17 è il trascinatore di questo Milan e recentemente è stato premiato come miglior giocatore della passata stagione.

In questo pomeriggio è previsto un altri incontro tra la dirigenza del club campione d’Italia e l’entourage del portoghese; Maldini vuole blindare il proprio talento e per farlo è disposto a soddisfare le pretese economiche del calciatore.

L’esplosione di Leao è stata evidente ed il calciatore in pochi mesi ha attirato su di se l’interesse dei maggiori club europei che sognano di ingaggiare un calciatore che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2024.

Come riporta la Gazzetta dello Sport le parti sono ancora lontane ma dalle parti di Milanello filtra ottimismo con il portoghese che ha sempre affermato di trovarsi molto bene in Italia ed all’interno dello spogliatoio rossonero.



Quattordicesimo al #BallonDor

Primo giocatore della Serie A 🥇

Primo giocatore portoghese davanti a Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva 🇵🇹 Il 2021/22 da applausi di #Leao🔝👏 pic.twitter.com/4QJSEZKq11 — GOAL Italia (@GoalItalia) October 17, 2022

Il Milan pressa Leao, obiettivo rinnovo

Oggi il Milan incontrerà l’entourage di Rafael Leao con l’obiettivo di mettere un altro importante tassello verso il rinnovo contrattuale.

Nella serata di premiazione del pallone d’oro il portoghese ha ottenuto l’ennesimo riconoscimento stagionale risultando quattordicesimo nella classifica generale e primo tra i calciatori della Serie A.



A complicare la trattativa con i rossoneri rimane la questione legata al risarcimento di circa 20 milioni che Leao deve allo Sporting Lisbona, cifra che il Milan sarebbe disposto anche a pagare per trattenere il calciatore a San Siro.

Maldini e Massara potrebbero decidere di mettere sul piatto un ingaggio da assoluto top player per assicurarsi la permanenza del numero 17.

Il contratto di Leao scade a giugno 2024, sul calciatore ci sono già da diverso tempo i principali club europei con Chelsea e Paris Saint-Germain che già a gennaio potrebbero avanzare un’offerta ufficiale all’entourage del calciatore.

Il classe ’99 sarà uno dei protagonisti del Portogallo al prossimo mondiale in Qatar, palcoscenico che rappresenterà un ultimo grande esame di maturità per il fenomeno esploso e consacratosi con il Milan di Stefano Pioli.