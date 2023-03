Il miglior ospedale in Italia, svelata la classifica ufficiale: chi c’è al primo posto

By

Ecco qual è il miglior ospedale in Italia secondo una classifica ufficiale. È proprio questo quello più affidabile del nostro Paese.

Facciamo il punto della situazione sulla scelta dell’ospedale e vi sveliamo qual è il migliore d’Italia secondo questa classifica.

Come scegliere il miglior ospedale

Sono tantissime le persone che si chiedono in base a quali criteri ciascuno di noi può scegliere a quale ospedale affidarsi. Poniamo che ad esempio tu sia una donna in gravidanza, in attesa di partorire, e ti stia ponendo questo quesito.

Devi sapere che molte donne optano per un ospedale pubblico perché ritengono che nel privato i parti siano più “medicalizzati” oppure scelgono un centro privato per le comodità e poi rimangono deluse perché non ha soddisfatto le loro aspettative in termini di l’esperienza dell’esperienza.

La cosa più importante è che il centro possa offrirti ciò che ritieni essenziale, poiché il modo in cui ogni donna vuole vivere il proprio parto può essere molto diverso. Pertanto, è importante informarsi bene.

È fondamentale conoscere le strutture e il circuito che si segue internamente. Alcuni offrono anche tour virtuali, che consentono di vedere come sono le sale parto e le sale operatorie. È meglio fare la visita in loco e personalmente, se possibile, e porre eventuali domande.

L’importanza dell’assistenza

È importante che scegli il centro migliore anche in fatto di assistenza. In molti, infatti, sarai assistito dall’equipe medica di guardia.

È, inoltre, molto importante scoprire se l’ospedale ha un team specializzato di ostetriche che offrono un accompagnamento continuo e assistenza al parto, soprattutto se si desidera avere un parto naturale.

Bisogna anche scoprire il loro livello di autonomia e qual è il rapporto tra ostetriche a disposizione e mamme, per scoprire se questo servizio è comune e se avrai più o meno personale di supporto in quei momenti.

È molto importante essere serene, soprattutto in caso di gravidanze multiple o di donne che hanno patologie croniche o che hanno avuto problemi nei parti precedenti.

È fondamentale che l’ospedale disponga di un’Unità di Terapia Intensiva, materna e neonatale e di personale specializzato per la cura della prematurità.

È importante anche verificare se l’ospedale dispone di un pronto soccorso 24 ore su 24.

Ecco qual è il migliore d’Italia

Se, invece, vuoi sapere qual è il miglior ospedale italiano in generale, per poterlo scegliere in base a ciò che ritengono le fonti più accreditate, devi sapere che dovrebbe essere il Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma.

È proprio questo, infatti, l’ospedale considerato il migliore sul territorio, in base a una classifica che viene stilata ogni anno.

La classifica in questione viene fatta ad ora del giornale americano Newsweek, che collabora con Statista Inc. proprio per offrire una classifica più coerente e reale possibile.

È l’ospedale di Roma, quindi, quello che anche all’estero ritengono sia il migliore del nostro Paese. Ogni giorno, sono centinaia le persone che lo scelgono e che si affidano alle sue cure e sono davvero soddisfatti. In tanti sperano che la sua qualità possa rimanere sempre invariata.