Contrarre il Covid in gravidanza costituisce un serio problema per la madre e per il bambino

Del Covid non si smette mai di parlare, anche se ad oggi è ormai equiparato nell’immaginario comune all’influenza, considerando che i sintomi sono diventati praticamente quasi uguali (anzi, le nuove forme influenzali spesso sono molto più dure). Eppure molti non considerano che vi sono diversi fattori di rischio a cui prestare massima attenzione: e no, non parliamo solo dell’età e di eventuali patologie pregresse ma, nel caso delle donne, un altro è la gravidanza. Contrarre il virus mentre si è in dolce attesa potrebbe costituire un serio problema sia per la madre che per il nascituro: una metanalisi dimostra che per la donna il rischio di morire per la malattia stessa è otto volte superiore rispetto a quello che corre una futura mamma della stessa età che ovviamente non è stata infettata.

Una metanalisi – risultante dalla somma di diversi studi condotti negli ultimi anni in vari Paesi – ha fatto luce su un problema molto serio che riguarda il Covid: una donna che lo contrae in gravidanza corre un serio rischio e in pericolo non è solo la sua stessa salute, ma anche quella del bambino.

Il Covid in gravidanza è più pericoloso di quanto si pensi

Il Covid continua a girare incontrastato, perché di fatto i vaccini servono per contenerne gli effetti, ma non bastano di certo per bloccare il suo propagarsi. Abbiamo assistito – e stiamo assistendo – al caso della Cina, passata dalla policy Covid zero al boom di nuovi contagi, con una variante decisamente più “aggressiva” – parliamo della Kraken, la “cugina” di Gryphon, una sotto sottovariante di Omicron XBB, nata dalla combinazione tra BA.2.10.1 e BA.2.75 – rispetto a quella predominante in Italia (Cerberus, che ad oggi rappresenta circa il 70% dei contagi).

Il problema è che molti continuano a sottovalutare i rischi del virus: se da un lato è vero che il ciclo vaccinale dovrebbe servire proprio a scongiurare il rischio di avere sintomi molto gravi e che le nuove varianti tendono a essere meno pericolose rispetto a quelle iniziali, che giravano per il mondo tre anni fa insomma, lo è anche che vi sono alcuni fattori che possono invece aumentarne la pericolosità. Non parliamo solo dell’età, di patologie pregresse et similia (che fin dallo scoppio della pandemia erano ritenuti praticamente le uniche variabili a cui prestare attenzione): bisogna considerare anche qual è il momento della propria vita in cui si contrae il Covid. In altre parole, una donna che si infetta, deve prestare massima attenzione se lo fa in gravidanza, perché questo potrebbe costituire un pericolo serio sia per la sua salute che per quella del bambino, come dimostra una metanalisi.

I risultati della metanalisi