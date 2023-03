You 4, dove eravamo rimasti e le novità sulla seconda parte

Una storia d’amore nuova animerà la seconda parte di You 4: Joe e Kate, nonostante le mille difficoltà, riescono ad intraprendere la strada dell’amore.

Ecco cosa sappiamo della seconda parte della quarta stagione della serie tv Netflix.

You 4, dove eravamo rimasti

Lo scorso febbraio è approdata la quarta stagione della serie tv You su Netflix ed è stata divisa in due parti. La seconda parte sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 9 marzo. Non c’è da meravigliarsi se Netflix abbia voluto dividere la stagione in due parti, è diventata ormai consuetudine prendere questa decisione in quanto attira considerevolmente l’attenzione del pubblico. You è uno dei titoli che in questo periodo è di maggior richiamo, per anni questa serie è riuscita a mantenere l’affetto delle persone e così, per aumentare ancor di più l’attesa, l’ultima parte della quarta stagione è stata differita, portando i telespettatori ad attendere con ansia il finale di stagione.

La prima parte di quest’ultima stagione è incentrata su Joe e il suo trasferimento a Londra da Parigi. Decisione presa solo per seguire Marianne dopo che per lei ha girato l’Europa. Per Joe non è stato facile il trasferimento ma pur di restarle accanto ha preferito fare il sacrificio. A Londra non fa troppa fatica Joe ad ambientarsi e a trovare la propria strada: in Inghilterra si trova bene e riesce anche ad inserirsi alla perfezione all’interno del tessuto sociale facendo uso di tutte le sue passioni e competenze nel mondo librario, oltre ad avvalersi della sua attitudine ai rapporti interpersonali. Questa nuova vita londinese, per quanto diversa, sembra che a Joe piaccia molto anche se non mancano le disavventure. Durante i primi episodi infatti si vede Joe impegnato a cercare di scoprire l’identità di una persona che pare inizi a creare disturbo fra i suoi amici, una figura che pare abbia un’influenza notevolmente negativa sui rapporti che ha con i suoi amici, ma non riesce ad individuarne l’entità. Nel mentre che il nostro protagonista effettua tale ricerca incontra Kate, che è destinata a cambiare tutto il corso dei vari eventi.

Per quanto riguarda la seconda parte della quarta stagione sappiamo che è propedeutico l’incontro con Kate alla maggior parte delle dinamiche che in questa seconda tranche di episodi si svilupperanno. La giovane ragazza, in seguito ad un momento iniziale di titubanza e di diffidenza, cede a Joe e al suo corteggiamento serrato facendo si in questo modo che la storia d’amore fra i due inizi, ignari però che le difficoltà e gli incidenti di percorso saranno all’ordine del giorno ed apriranno inoltre lo scenario ad una serie di situazioni e colpi di scena che animeranno questa attesissima seconda parte.