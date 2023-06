Il metodo della pallina di cotone per allontanare definitivamente le mosche da casa

Con questo metodo della pallina di cotone tutte le mosche non saranno mai più dentro casa: è facilissimo e divertente.

Le mosche arrivano in concomitanza della primavera ed estate, disturbando non solo negli ambienti esterni ma anche quelli interni. Ci sono delle soluzioni innovative riprese da quelli che erano i trucchi della nonna. Con una sola pallina di cotone si possono mandare via tutte le mosche: ma come fare veramente? Facciamo chiarezza.

Mosche in casa: perché entrano?

Prima di capire come funziona questo metodo è bene chiedersi cosa possa attirare una mosca dentro casa. In realtà, questi insetti si nutrono di ogni cosa che sia sostanza organica e in decomposizione. Amano i rifiuti alimentari e le feci degli animali. Non solo, adorano il calore – gli odori forti e la luce del giorno (o di una lampada).

Per allontanare le mosche da casa senza far loro del male, si adotta un metodo antichissimo che torna in auge. La pallina di cotone sfrutta ciò che non piace ad una mosca, così che si allontani alla ricerca di un ambiente secondario. Cosa serve per realizzarlo? Del cotone appallottolato e olio essenziale di menta -limone oppure lavanda.

La pallina deve essere imbevuta con alcune gocce di olio essenziale, cercando di intensificare il più possibile l’odore. Una volta che il batuffolo è ricco di olio essenziale, questo potrà essere posizionato nelle zone frequentate dalle mosche. Un esempio? Vicino alla finestra, all’interno e negli angoli della casa, in cucina oppure vicino alla porta.

Pallina di cotone: come si usa per allontanare le mosche

L’odore di questo olio essenziale abbraccerà tutti gli ambienti. Per chi ci abita sarà gradevole, mentre per le mosche sarà un repellente naturale che respingerà la loro visita. Grazie alle loro proprietà antibatteriche, questo piccolo metodo contrasterà in ogni modo l’arrivo di questi insetti fastidiosi.

Ovviamente, la pallina dovrà essere rigenerata una volta alla settimana. Inoltre, tenderà a prendere polvere e sporcarsi ed è bene comunque sostituirla per garantire l’igiene in casa.

Non solo palline di cotone, infatti è possibile osservare altre piccole misure adottando uno stile di vita attento. Prima di tutto è necessario tenere la casa pulita, non lasciando il cibo sulle superfici o sul tavolo. I bidoni della spazzatura devono essere continuamente svuotati per non attirare le mosche. Non una cattiva idea installare delle zanzariere, così da impedire il passaggio di tutti gli insetti.

Riassumendo, con questo metodo naturale si allontanano le mosche e si profuma tutta la casa. Non si usano repellenti chimici e non si fa loro del male. Inoltre, questo è un metodo che non inquina, l’importante è gettare il cotone nell’apposito contenitore. A questo aggiungere anche altre piccole azioni per una casa pulita e igienizzata completamente.