Sciopero dei treni 11 giugno 2023: orari e fasce di garanzia

Sciopero dei treni in Trentino Alto Adige, giorno 11 giugno 2023. Ecco cosa sta succedendo e quali treni sono a rischio.

Per la giornata dell’11 giugno i treni regionali hanno indetto uno sciopero che avrà inizio alle ore 2:00 di domenica e terminerà all’una di lunedì 12 giugno.

Potrebbero esserci quindi variazioni degli orari o modifiche per alcune delle tante tratte. ad esclusione dei treni a lunga percorrenza potrebbero che dovranno comunque viaggiare.

Disservizi prima e dopo lo sciopero oltre che durante

Inoltre potrebbero verificarsi disservizi anche prima dell’inizio dello sciopero oppure dopo. Per questo bisogna esser consapevoli del fatto che il servizio non è garantito al 100%. Secondo quando è stato comunicato da Trenitalia, i treni che sciopereranno, anche se in viaggio, arriveranno alla destinazione finale se raggiungibile entro un’ora e poi si fermeranno.

Essendo che lo sciopero si terrà in un giorno festivo, non ci sono fasce orarie garantite per il servizio. Chi ha bisogno di spostarsi da una parte all’altra della Regione quindi deve informarsi a dovere in modo tale da non rimanere a piedi o avere problemi di qualsiasi genere.

Sciopero indetto dai sindacati, ecco quali sono i motivi e i problemi sui quali fare pressione

Lo sciopero è stato indetto da Asgb, Fit, Fit Cisl e CISL. Per i sindacati i problemi sui quali i lavoratori impegnati nel settore trasporti, devono premere in modo particolare sono i turni di lavoro complessi e compressi che non permettono di effettuare delle soste adeguate per riposarsi e per straordinari.

Poi ancora si sciopera per la mancata possibilità di richiedere e di usufruire delle ferie, per la mancata pianificazione delle assunzioni. Assumere molto più personale è importante perché dà a tutti la possibilità di andare in ferie oppure in pensione senza troppi problemi.

Chiusura della linea dei treni per installazione del sistema di sicurezza marcia treno

Insomma nel quadro generale, le questioni sulle quali premere sono davvero tante. Come se non bastasse ai disagi già elencati, se ne raggiungeranno degli altri per quanto riguarda la tratta Borgo Bassano. I problemi arriveranno a causa dell’installazione del sistema di sicurezza marcia treno che porterà direttamente alla chiusura di tutta la linea da lunedì 12 giugno fino al 12 agosto con delle problematiche enormi per i viaggiatori.

Chi viaggia con il treno per andare a scuola o semplicemente per andare a lavoro dovrà trovare un’altra soluzione in fretta perché allo sciopero e allo stop ai servizi mancano 2 giorni soltanto.