Il maltempo travolgerà l’Italia, l’avvertimento di Giuliacci: le zone a rischio

Maltempo in arrivo in Italia. Il meteorologo Giuliacci avverte: queste sono le zone a rischio. Preparatevi a freddo, temporali e bufere di neve come non si vedevano da oltre 10 anni.

Cambiano di nuovo le condizioni climatiche per il nostro Stivale. Giuliacci ci avverte: il maltempo sta per fare ingresso in Italia. Queste zone rischiano grosso. Preparatevi a cacciare gli ombrelli e a battere i denti per il freddo.

Il maltempo arriva in Italia

Gli italiani tutti, da Nord a Sud, stanno vivendo un inverno freddo e gelido come non lo si vedeva da oltre 10 anni. Nel corso delle ultime settimane, non solo le temperature si sono abbassate bruscamente arrivando a toccare in buona parte dello Stivale addirittura meno 2 gradi, ma anche piogge e bufere di neve hanno colpito la nostra penisola provocando danni piuttosto seri, a causa per esempio di dissesti idrogeologici.

Tanti comuni del Centro, del Nord e del Sud sono stati obbligati a chiudere scuole, uffici e strutture per allerta meteo. Giuliacci però non ha in serbo per noi buone notizie. Già a partire da questo fine settimana, e ancora peggio con l’inizio della settimana in entrata, l’Italia sarà colpita dal maltempo.

Copiosi temporali sono in arrivo e non hanno intenzione di abbandonare il nostro Stivale almeno fino alla metà di febbraio. Prepariamoci dunque a cacciare gli ombrelli oltre che sciarpe e cappello: batteremo i denti pure per il freddo in arrivo dal Nord Est.

Giuliacci avverti gli italiani: Meteo disastroso per il nostro Stivale

Chi sperava che i famosi giorni della merla sarebbero stati caratterizzati soltanto dal freddo intenso, si sbagliava. In arrivo anche violenti temporali che colpiranno buona parte dello Stivale.

A spaventare i meteorologi non soltanto la pioggia e la neve che continuerà a cadere a quote piuttosto basse ma pure i temporali. In alcune regioni come Campania, Puglia e Basilicata, scatta fin da subito l’allerta meteo arancione.

C’è preoccupazione per i danni idrogeologici che potrebbero derivare dalle piogge abbondanti e preoccupazione anche per frane e allagamenti. Non soltanto la pioggia ma anche l’aria gelida arriverà in Italia: sta per fare il suo ingresso nel nostro stivale, Attila, che con la sua corrente di gelo e le temperature polari provenienti dal Nord-Est, promette di far battere i denti a tutti.

Secondo Giuliacci dobbiamo prepararci ad affrontare un febbraio freddo e piovoso. Pronti a cacciare gli ombrelli? Munitevi anche di guanti, sciarpa e cappelli: per il freddo, ci ritroveremo a battere tutti i denti.

Quali sono però le regioni che subiranno di più l’effetto di temporali oltre che di gelo e temperature bassissime? I meteorologi ci segnalano condizioni climatiche dedicate in Abruzzo, in Campania, nella Sardegna orientale e nel Lazio.

Il maltempo si concentrerà soprattutto nelle regioni del Sud e lungo il versante Adriatico. Invece per il Nord, con grande sorpresa di tutti, potrebbe esserci una tregua da acqua e neve.

Nelle regioni settentrionali arriveranno però gelate e temperature glaciali nelle ore notturne. Non promette nulla di buono il tempo che si prepara ad avvolgere l’Italia con pioggia e temperature polari.

L’arrivo di Attila, poi, proveniente dal Nord Est preoccupa Giuliacci e gli altri esperti del tempo. Un freddo così, oltre che temporali e rovesci copiosi come quelli che vivremo nei prossimi giorni, non si vedevano da tempo.