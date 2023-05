L’avvocato Alessandra Demichelis di Pechino Express è stata sospesa dall’Ordine

Il legale protagonista della decima edizione di Pechino Express è stata sospesa dall’Ordine degli Avvocati per 15 mesi. Una batosta, per lei, sempre molto attiva sui social, anche con foto abbastanza sensuali, che ha già annunciato che darà battaglia. Alessandra Demichelis non ha alcuna intenzione di accettare passivamente questa decisione, ed è pronta ad andare “fino in Cassazione”. A dare la notizia lei stessa con un post provocatorio su Instagram, in cui appare con una maglietta con su scritto “Sentiti sospesa” e poco altro.

Una metà della coppia “Gli Avvocati” dell’ultima edizione di Pechino Express è stata sospesa dall’Ordine per “violazione del decoro professionale”, a causa delle sue foto spesso sensuali e provocatorie pubblicate sui social. Ad avvisare i follower, la stessa Alessandra Demichelis, con un post in cui appare di schiena con indosso un tanga dei tacchi fucsia altissimi e solo una maglietta con scritto “Sentiti sospesa”. La legale ha confermato la sua intenzione di combattere contro tale decisione, nel caso andando fino in Cassazione, in quanto la ritiene ingiusta. La sospensione è di 15 mesi, ma i primi guai erano partiti già a gennaio, al punto che l’avvocato era stata costretta a lasciare lo studio legale presso il quale lavorava.

Alessandra Demichelis, l’avvocato dell’ultima edizione di Pechino Express sospesa dall’Ordine a causa delle foto pubblicate sui social. La professionista promette battaglia

Ad anticipare la notizia lei stessa, che tre giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram da più di 22.000 follower: una foto senza bisogno di spiegazioni, visto che la mostra con un cappello a larghe falde nero, un paio di slip rosa coordinati a dei sandali con tacco altissimi e una maglietta su cui è scritto “Sentiti sospesa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avvocato Alessandra DeMichelis (@dc_legalshow)

Alessandra Demichelis, di recente apparsa nel reality di Sky Pechino Express in coppia con la collega Lara Picardi ha tuttavia deciso di dare battaglia, decisa ad andare fino in fondo: “Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione. Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi a una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram, nel 2023, mi sembra assurdo” ha dichiarato.

“Da tempo è diventata una questione di principio: davvero se sei avvocato non puoi pubblicare video o foto? Ma stiamo scherzando? Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io per 15, per delle foto?” ha quindi aggiunto.

Tutto era iniziato lo scorso gennaio, quando in seguito al format DC Legal Show, in cui assieme alla collega (poi ritiratasi dal progetto) Federica Cau, era stata convocata per analizzare le immagini che avrebbero dovuto rappresentare la vita di un legale, composte anche da scatti abbastanza sensuali.

Demichelis non aveva però, al contrario della collega, voluto demordere, sebbene questo aspetto le fosse costato il lavoro presso lo studio legale nel quale lavorava. La sospensione di 15 mesi sarebbe dovuta alla “violazione del decoro professionale”, come previsto dagli articoli 2 e 9 del codice deontologico dell’Ordine, che prevedono come doveri di dignità e decoro debbano essere mantenuti anche nella sfera privata. Se non impugnata, la sospensione diventerà esecutiva dopo la deposizione della motivazione, tra 60 giorni.

Chi è l’avvocato Alessandra Demichelis di Pechino Express sospesa dall’Ordine per 15 mesi

Classe 1989, torinese, dopo essersi laureata in Giurisprudenza e aver superato l’esame di Stato, ha iniziato ad esercitare in uno studio legale di Torino. Nel 2021 con l’amica e avvocato Federica Cau apre il profilo DC Legal Show su Instagram, scatenando numerose polemiche.

A molti colleghi non fa piacere infatti essere associati a una pagina IG in cui sono molte le foto che anziché illustrare la vita di un legale, mostrano mondanità, lusso e anche una buona dose di sensualità.

In seguito alla rinuncia di Cau, il progetto viene seguito solo da Demichelis, nonostante il provvedimento disciplinare dell’Ordine degli Avvocati nei loro confronti. Dopo alcune ospitate tra le quali anche quella a Pomeriggio Cinque, nel 2022 diventa uno dei nuovi concorrenti di Pechino Express, formando la coppia Gli Avvocati con la collega Lara Picardi.

A scatenare ulteriori polemiche, poco prima della partenza dello show, una frase da lei detta in risposta alla rigatura dell’auto dell’amico imprenditore Franco: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”. E a nulla valsero le sue spiegazioni sul fatto che si riferisse ai “poveri morali”. Ora questa sospensione, che potrebbe impedirle di esercitare per più di un anno.