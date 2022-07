Il Liverpool conquista la Community Shield, City KO!

Primo trofeo stagionale per il Liverpool di Jurgen Klopp che domina in lungo in largo il Manchester City e con un netto 3-1 conquista la prestigiosa Community Shield.

Male Erling Haaland, benissimo Darwin Nunez che fa volare i “Reds”



Il primo trofeo stagionale inglese finisce nella bacheca del Liverpool che vince e convince nella supersfida contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Decisivo il mercato estivo, I “Reds” infatti si godono un Darwin Nunez subito decisivo e totalmente all’interno degli schemi offensivi di Klopp, i “Citizens” pagano una giornata negativa di Haaland che sbaglia due gol clamorosi deludendo enormemente le attese.

Le squadre giocano seguendo alla perfezione le idee dei propri allenatori: Il Liverpool verticalizza appena può, il Manchester City costruisce una ragnatela infinita di passaggi cercando di trovare spazi nella difesa avversaria.

Il risultato parla chiaro, Klopp domina Guardiola con un 3-1 esaltante e convincente scaturito dai gol di Alexander-Arnold, Salah (rigore) e Nunez, inutile il gol del momentaneo 1-1 da parte di Alvarez.

Il Liverpool vince e convince, City KO!

Comincia con una delusione la stagione di Pep Guardiola, il suo Manchester City cade sotto i colpi di un Liverpool già in grande condizione fisica e trascinato dal nuovo acquisto Darwin Nunez, subito nel vivo del gioco e decisivo con il gol del 3-1.

Liverpool e Manchester City si confermano due tra le più grandi squadre del mondo dando vita ad una partita bella ed appassionante con i “Reds” bravi a sfruttare al massimo le proprie chance ed a conquistare il primo trofeo stagionale.

Giornata disastrosa per Haaland che delude nella sua prima uscita ufficiale con la maglia del Manchester City sbagliando due gol non da lui e non riuscendo quasi mai ad imporre il suo solito dominio fisico.

Nei demeriti dell’attaccante norvegese vanno i complimenti all’ennesima prova da fenomeno di Virgil Van Dijk, perfetto in fase difensiva e fenomenale nell’iniziare la manovra.

La Premier League si preannuncia ancora più bella ed appassionante con il Tottenham di Antonio Conte ed il nuovo Manchester United di Ten Hag che proveranno a colmare il gap con le superpotenze di Guardiola e Klopp.

Il Liverpool mostra la solita grande forza andando a conquistare una coppa prestigiosa e fondamentale per il morale, arrivata dopo una netta vittoria contro gli storici rivali del Manchester City.

I “Reds” con l’arrivo di Nunez hanno inoltre aggiunto fisicità ad un attacco ad oggi semplicemente devastante.