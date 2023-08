Il lancio di iPhone 15 Pro Max potrebbe subire un ritardo di un mese?

iPhone 15 Pro Max potrebbe essere lanciato con circa un mese di ritardo: una notizia che potrebbe creare non poca delusione tra i clienti Apple.

Il lancio di iPhone 15 Pro Max potrebbe subire un ritardo tra le tre e le quattro settimane. Una notizia che fa storcere il naso ai devoti clienti della Mela, ma che potrebbe concretizzarsi decisamente nel corso del tempo. Questa notizia si fa strada in concomitanza ad un’altra legata al nuovo melafonino di Apple: lo smartphone, infatti, potrebbe addirittura cambiare nome.

iPhone 15 Pro Max, il lancio subirà ritardo?

Dopo la notizia che parla di una presunto cambio di nome per l’iPhone 15 pro max, aggiunge un’altra: pare, infatti, che il nuovo smartphone di casa Apple potrebbe subire un ritardo di lancio che oscilla tra le tre le quattro settimane.

Un mese, dunque, in più rispetto alla tempistica prevista in un primo momento. A breve, precisamente nel mese di settembre 2023, l’azienda di Cupertino dovrebbe presentare i dispositivi Apple di nuova generazione, tra i quali c’è, appunto, l’iPhone 15 pro max.

Durante il nuovo Keynote, che dovrebbe sporgersi tra il 12 e il 13 di settembre, potrebbe non essere presentato il nuovo top gamma di Apple nella versione Pro Max: pertanto, se avete intenzione di comprare questo tipo di modello, dovrete aspettare qualche settimana in più.

Il motivo del ritardo

In molti si sono chiesti il motivo per il quale il lancio di iPhone 15 Pro Max non subirà un ritardo, rispetto a quello previsto per gli altri prodotti Apple che saranno presentati nel mese di settembre.

La risposta è semplice: il fornitore dei componenti fotografici Sony non è in grado di mandare in produzione il sensore di imaging in tempo utile per integrarlo in questo nuovo smartphone, proprio come accade con altri modelli di prossima uscita.

A conti fatti, d’altronde, proprio questo chip è la novità principale del nuovo smartphone di Apple, che arriva la sua 15ª versione: ricordiamo, infatti, che il primo iPhone è stato presentato da Steve Jobs ormai nel 2007.

L’obiettivo periscopico del nuovo smartphone in versione Pro Max conferirà all’utente la possibilità di far leva su un intervallo di zoom ottico da 5 a 6x.

Inoltre, secondo le indiscrezioni trapelate in rete, sembra che il quindicesimo modello dello smartphone di Cupertino sarà anche dotato di un sensore principale di imaging, fornito da Sony, nello specifico si tratta di IMX903 da 1/1,14″, uno dei più grandi di tutti gli Melafonini presentati nel corso di questi ultimi 15 anni.