“Perdonateci…”, sulla cassetta postale trovano un biglietto di scuse dai vicini

Non è raro che in vacanza ci si lasci andare più del solito. Bizzarro è, invece, lasciare per questo un biglietto di scuse ai propri vicini.

Nella vita di tutti i giorni, tra le cose delle quali ci preoccupiamo maggiormente vi è anche la discrezione. Nella maggior parte dei casi, infatti, prestiamo parecchia attenzione ai nostri gesti, alle parole che pronunciamo e al modo in cui ci comportiamo, e ciò accade per due semplici motivi: per proteggere la nostra privacy, e per non arrecare disturbo agli altri. Chi vive in un condominio, in special modo, conosce bene il significato del termine “riservatezza”. Perché la prima regola del buon vivere con i propri vicini è proprio quella di non disturbarsi gli uni con gli altri.

Arriva un momento dell’anno, però, in cui si è stanchi di continuare a trascorrere le giornate immersi nella propria routine. E per questo, si inizia ad avvertire più forte che mail il desiderio di concedersi un po’ di svago. Quando ciò accade, vuol dire che è ufficialmente arrivato il momento di andare in vacanza, cosa che ci permette, per qualche giorno, di “staccare la spina” da tutto e tutti.

Da alcuni anni a questa parte, tra i vacanzieri si sta diffondendo sempre di più l’abitudine di affittare una casa-vacanze anziché andare in albergo. In questo caso, ovviamente, non dovendo dipendere dagli orari della struttura si è molto più indipendenti. Ma trascorrere le ferie in un appartamento vuol dire anche avere dei vicini e, di conseguenza, dover fare attenzione a non disturbare. I turisti spagnoli protagonisti di questa vicenda, però, hanno deciso di adottare un metodo alternativo e alquanto bizzarro per divertirsi in maniera spensierata e, al contempo, essere educati con i propri vicini.

Un biglietto di scuse mai visto prima

Il gesto di questa coppia di turisti spagnoli ha letteralmente fatto il giro del Web, perché un biglietto di scuse così, senza dubbio, non si era mai visto. Da ciò che si può evincere dall’accaduto, i soggetti in questione hanno affittato un appartamento per trascorrere le loro vacanze, ma nonostante ciò, hanno deciso comunque di farsi guidare dalla spensieratezza tipica dell’estate. In tale contesto, l’ultima sera prima della partenza, pare che la coppia si sia fatta travolgere dalla passione, e che non si sia preoccupata troppo dell’eventuale disturbo arrecato agli altri condomini.

Il giorno seguente, però, i turisti hanno pensato che, forse, la loro attività amorosa e rumorosa potrebbe aver turbato non poco i loro vicini. Ed è stato proprio per questo motivo che, attaccato alla cassetta postale, hanno lasciato loro un biglietto con su scritto quanto segue: “Perdonate il disturbo che abbiamo potuto creare sul terrazzo. Abbiamo solo fatto l’amore. Siamo già ritornati nella nostra città. Grazie”.

Ciò che succede in vacanza, rimane in vacanza

Con il loro biglietto di scuse, i turisti spagnoli hanno senza dubbio dimostrato di essersi resi conto del possibile disturbo arrecato. A quel punto, però, l’atto di passione era ormai avvenuto, motivo per il quale ciò che i loro vicini hanno sentito la sera prima non si poteva di certo cancellare.

I vacanzieri, molto probabilmente, si sono lasciati trasportare dalla spensieratezza e dalle vibrazioni del momento, forti del fatto che, come si suol dire, ciò che succede in vacanza, rimane in vacanza.