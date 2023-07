L’iPhone 15 pro sarà all-screen?

Secondo quanto riferito da Mark Gurman, il nuovo iPhone 15 pro potrebbe essere all-screen. Ecco tutte le novità.

L’iPhone 15 pro sarà il diretto successore dell’iPhone 14 pro. Il nuovo dispositivo di Apple, secondo quanto riferito da Mark Gurman, potrebbe essere o lo screen, ossia privo di qualsiasi pulsante lato schermo. Potrebbe, dunque presentarsi con bordi molto sottili e un design completamente nuovo ed accattivante. Non ci si ferma qui: secondo l’insider, infatti, l’azienda di Cupertino ha in cantiere ulteriori novità per i prossimi modelli di melafonino, i quali dovrebbero far leva su chip A16, feedback aptico e connettore USB-C che andrà a sostituire il classico Lightning.