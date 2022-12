Amadeus difende Madame: “Finché non colpevole, partecipa a Sanremo”

Amadeus, in veste di direttore artistico di Sanremo, ha parlato a Rtl 102,5 e Radio Zeta dell’indagine giudiziaria che vede tra gli indagati Madame, prossima concorrente della kermesse canora dell’Ariston, accusata di falso ideologico per aver ottenuta una certificazione verde senza, però, fare davvero il vaccino contro il Covid.

“C’è un’indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole a mio avviso è innocente. E quindi aspettiamo. A oggi Madame è in gara“, ha detto il conduttore televisivo della Rai, che per il quarto anno di fila presenterà il festival più prestigioso della canzone italiana. La cantante 20enne, tra l’altro, sarà presente anche sul palco del concertone di Capodanno di Roma, così come annunciato tempo fa dall’amministrazione capitolina presieduta da Roberto Gualtieri.

Amadaeus su Madame: “Finché non è colpevole, è innocente e canterà a Sanremo”

Il 24 dicembre, il giorno prima di Natale, è scoppiata una bomba, per Madame e per la tennista marchigiana Camila Giorgi. Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria della Procura di Vicenza in cui la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, il suo compagno, Andrea Giacoppo, e il collega Erich Volker Goepel sono indagati per aver rilasciato false certificazioni verdi, i cosiddetti green pass, senza aver di fatto provveduto alla vaccinazione, infatti, sono finite anche loro come clienti dei medici.

La cantautrice e rapper, che a gennaio compirà 21 anni, a febbraio parteciperà per la seconda volta a Sanremo, o almeno lo potrà fare se nel frattempo non verrà dichiarata colpevole (molto difficile) o se verrò rinviata a giudizio. A farlo sapere, è stato il direttore artistico del festival dell’Ariston, per il quarto anno di fila, Amadeus, che ne ha parlato a Rtl 102,5 e Radio Zeta.

“In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria mi sembra poco serio – ha iniziato il conduttore dei Soliti Ignoti -. C’è un’indagine, finché uno non viene dichiarato colpevole a mio avviso è innocente. E quindi aspettiamo. A oggi Madame è in gara“. Per Amadeus, infatti, si dovrà capire cosa succederà da qua al 7 febbraio, giorno in cui la kermesse della cittadina ligure non prenderà il via: “Mi auguro che tutto si risolva, che tutta vada per il meglio. Sarebbe un vero peccato per il pubblico non sentire la canzone di Madame“, ha concluso il veneto che, quest’anno, sarà affiancato nella conduzione da Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

La cantante confermata anche per il concertone di Capodanno di Roma

Se, dopo giorni di silenzio, qualcuno (e neanche uno qualsiasi) del festival di Sanremo ha commentato la notizia di Madame indagata per falso ideologico per truffa nei confronti dello Stato, dalla giunta di Roma nessuno ha ancora detto la sua sul caso della cantautrice.

Assieme a Elodie, Franco 126 e Sangiovanni, Francesca Calearo, infatti, sarà presente sul palco del concertone di Capodanno che si terrà al Circo Massimo (e non più ai Fori imperiali). Alessandro Onorato, assessore al Turismo e ai Grandi eventi, tramite il suo staff ha fatto sapere che per ora non sono previsti cambi di programma per lo show per cui sono previsti più di 50mila persone.

Ma la scelta di confermare Madame potrebbe mettere in imbarazzo il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che già dal suo giuramento al Campidoglio aveva sottolineato l’importanza di vaccinarsi, non solo per proteggere la propria vita, ma anche quella degli altri: “Vaccinarsi non è ‘di sinistra’ – aveva detto -, è di buon senso“. Un senso che, ora, vedrebbe una possibile no vax a brindare l’inizio di un nuovo anno, anche senza Covid.