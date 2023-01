Il governo ha dato il via alle negoziazioni con Lufthansa per l’acquisto di Ita

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoscritto questo pomeriggio la lettera d’intenti di Lufthansa per acquisire una quota di minoranza di Ita Airways. Il documento è propedeutico per aprire la trattativa privata tra le parti, hanno comunicato in una nota dal dicastero guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti.

La compagnia aerea pubblica, quindi, dovrebbe essere acquisita in parte (il 40%) dai tedeschi, perché è coerente con il Dpcm approvato e creato ad hoc proprio per la vendita di Ita. Si firma, quindi, un Memorandum of Understanding tra le parti in campo, che porterà poi a marzo, probabilmente, alla sigla del preliminare d’acquisto e a giugno all’atto definitivo della cessione.

Il Mef ha dato l’okay per la cessione del 40% (forse) di Ita a Lufthansa

È finalmente arrivata la fumata bianca per Ita. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, come si legge in una nota, infatti, ha dato il via libera per l’inizio delle trattative per la vendita, si dice, del 40% delle quote, ora al 100% in mano al dicastero di Giancarlo Giorgetti, della compagnia aerea pubblica a Lufthansa.

La lettera d’intenti presentata dai tedeschi il 18 gennaio, hanno spiegato dal Tesoro, è stata sottoscritta, ma non saranno diffusi altri dettagli sulla discussione in corso tra le parti. Il via libera è arrivato soprattutto perché la proposta era in linea con il Dpcm approvato ad hoc per la vendita di Ita, cosa che aveva precisato il ministro della Lega tre giorni fa, quando aveva di fatto confermato l’interesse della compagnia aerea. In quell’occasione, Giorgetti aveva anche precisato che “se i due progetti collimeranno e se saranno coerenti potrebbe nascere una realtà molto importante a beneficio anche dell’economia italiana“.