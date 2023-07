Il gatto si avvicina al comò e miagola di continuo, quando lo aprono scoprono tutto

By

Incredibile ciò che è successo a questa famiglia che accompagna il figlio in un vecchio appartamento, donatogli dopo la fine dell’università. Il gatto si avvicina al comò e miagola di continuo. Ecco che cosa scoprono all’interno quando lo aprono. Assurdo.

Marusya è l’affezionato felino di una famiglia americana che si trasferisce con il suo giovane padrone in un vecchio appartamento ereditato dal nonno. Ecco cosa scoprono tutti, grazie al gatto, all’interno di un antico comò.

Strane cose succedono in una vecchia casa ereditata

È davvero incredibile ciò che succede ad un giovane che da poco ha terminato l’università. Studente modello e orgoglio dei genitori, Marcus riceve in dono dalla famiglia un vecchio appartamento ereditato dal nonno.

Nessuno prima di allora aveva mai messo piede in questo vecchia casa fatiscente che con un’opportuna ristrutturazione può diventare però una abitazione accogliente.

I genitori di Marcus finanziano per lui, che a breve inizierà il tirocinio in un ufficio legale, i lavori per rendere vivibile questa casa che per lungo tempo sarà il porto sicuro del loro unico figlio.

Prima di dare inizio ai lavori è però necessario portare via tutti i vecchi mobili. Proprio in una camera da letto, la famiglia si ritrova di fronte a qualcosa di incredibile e sconcertante. Il gatto si avvicina al comò e inizia a miagolare senza sosta. Per quale ragione? Ecco cosa nascondeva al suo interno il vecchio mobile.

Il gatto si avvicina al comò e miagola di continuo: ecco cosa c’è nel vecchio mobile

Marusya è un felino di 12 anni che fin da piccolo vive con Marcus e la sua famiglia. Padrone e gatto sono affezionatissimi l’uno all’altro. Cresciuti insieme, hanno vissuto però un momento di distacco quando il giovane è costretto a lasciare casa per trasferirsi nel campus universitario.

Terminati con successo gli studi, Marcus ritorna in famiglia e come regalo di laurea, riceve in dono dai genitori un vecchio appartamento appartenuto al nonno, deceduto da qualche anno.

Certo, lo stabile in cui si trova non è signorile e di lusso e l’abitazione è completamente da ristrutturare, ma è tutto ciò che i genitori potevano permettersi di donare al loro unico figlio. Marcus non poteva essere più grato: finalmente avrebbe avuto una casa tutta sua, da condividere ovviamente con il suo fedele gatto.

Prima di dare inizio ai lavori, Marcus e la famiglia vanno ad ispezionare l’appartamento con l’intenzione di portare via tutti i vecchi mobili. Si respira un’aria strana in quella casa, c’è qualcosa che fa venire i brividi non solo a Marcus ma anche a Marusya.

Proprio il gatto attira l’attenzione della sua famiglia e del padrone quando si avvicina ad un vecchio comò e inizia a miagolare senza sosta. Cosa nasconde questo curioso mobile? Perché il felino inizia a mostrarsi spaventato e irritato? Non resta che scoprirlo.

Marcus e il padre decidono di capire cosa possa provocare agitazione al loro gatto e con cautela si avvicinano al comò. Aprono con delicatezza il primo cassetto e notano al suo interno una scatola da cui provengono strani suoni. In quel momento, il gatto inizia a miagolare sempre più forte facendo intendere ai suoi padroni che qualcosa di strano c’era in quella scatola.

È Marcus a sollevare il coperchio: per lo spavento, il giovane fa cascare sul pavimento la scatola e si allontana dal comò disgustato. Cosa c’era al suo interno? Un covo di scarafaggi!

Ecco perché il felino miagolava in prossimità del vecchio mobile. Grazie a Marusya l’arcano fu svelato e prima di procedere con il trasloco, la famiglia si occupò di pulire e disinfestare la vecchia abitazione.

Dopo soli pochi mesi da questo curioso episodio, e dopo aver ristrutturato il vecchio appartamento fatiscente, il giovane si trasferì nella nuova casa, ora pulita e sicura, con il suo adorato felino.