Il discorso di Biden in Polonia: “Putin si credeva un duro e si è scontrato con la volontà di ferro degli USA”

Ci siamo: Biden sta tenendo il suo discorso al Castello Reale di Varsavia. Era arrivato ieri sera nella capitale polacca, superando il confine con l’Ucraina a bordo del suo Air Force One. Ecco qual è il contenuto delle sue dichiarazioni.

Vogliamo che ci sia giustizia per i crimini contro l’umanità commessi dalla Russia. Queste le parole di Biden durante il suo incontro in Polonia. Il Presidente è arrivato ieri, attraversando il confine con l’Ucraina a bordo dell’Air Force One, è atterrato di notte nella capitale polacca. La meta: il castello, il palco su cui sta tenendo proprio in questo momento il suo discorso. La finalità di quest’ultimo: ribadire in primis che “la Nato è più forte che mai” e che “per la sicurezza dell’Europa gli Usa hanno bisogno della Polonia e della Nato” e in secundis per affermare i valori su cui si poggiano gli USA, come ha chiaramente affermato Jake Sullivan, il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Sia chiaro: il discorso non è affatto una sfida contro Putin, no, e nulla ha a che fare con il contemporaneo discorso di Putin davanti alla Duma. Questo è solo un modo per affermare la posizione degli Stati Uniti, la sua visione della guerra attualmente in corso e di una morale incenerita ormai dalle bombe che continuamente si abbattono sull’Ucraina. Tra pochissimo giorni il conflitto festeggerà l’anniversario più triste, del resto, quello del suo scoppio e fare il punto della situazione, non solo europea, ma anche mondiale può essere utile.

Nel Castello Reale di Varsavia, oggi, ad ascoltare Biden ci sarà anche l’ex capo di Stato e premio Nobel della Pace, Lech Walesa, che quindi verosimilmente ascolterà anche l’intervento del presidente polacco Duda, che anticiperà il suo discorso, che ha ribadito che l’Ucraina deve vincere assolutamente e che farà di tutto per aiutare il Paese a farlo.

Nel frattempo nella capitale polacca sono comparsi striscioni che recitano “Mr. Biden, manda gli F16 in Ucraina” e altre affermazione di questo tenore. Il desiderio dei manifestanti insomma è chiaro: vorrebbero che il presidente inviasse i caccia richiesti da Kiev.

“Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev, ma Kiev resiste con forza e soprattutto continua a essere libera. Il mondo non si è voltato dall’altra parte”: così è iniziato il discorso di Biden in Polonia. Secondo il presidente degli USA, le democrazie di tutto il mondo si stanno rafforzando, mentre gli autocrati si stanno indebolendo, chiaro riferimento (sembra quasi inutile dirlo) al remo imposto da Putin in Russia.

E infatti le sue parole sono state poi subito queste: “Un dittatore vuole ricostruire un impero ma non sarà mai in grado di farlo. L’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia”. Secondo Joe Biden il primo ministro russo sottovaluta la forza dei Paesi che si sono stretti intorno a Kiev e che stanno cercando di aiutarla a resistere. Il presidente, però, ci ha tenuto a sottolineare che nonostante ciò gli USA non stanno cercando affatto di distruggere la Russia, anzi, perché per l’Occidente la guerra è solo una tragedia, nulla di più.

Biden ha poi accusato la Russia di aver compiuti “crimini contro l’umanità senza vergogna”, come ad esempio lo stupro di donne, il rapimento di bambini, contro cui non può esserci pietà. E non solo, perché ci ha tenuto a ribadire anche che “l’articolo 5 del trattato Nato, è solido come una roccia, un giuramento sacro, un attacco contro uno è un attacco contro tutti”. Cosa prevede questo articolo? “Semplicemente” l’intervento militare e la difesa collettiva dell’Alleanza. Secondo questo accordo, le nazioni della Nato “concordano che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o in Nord America, sarà considerato un attacco contro tutte”, quindi attaccarne una equivale ad averle attaccate praticamente tutte.

A questo poi si aggiunge l’articolo 51 delle Nazioni Unite, che parla del principio di autodifesa e afferma che ogni Paese può decidere liberamente quali azioni intraprendere, “compreso l’uso della forza armata, per ripristinare e mantenere la sicurezza nell’area dell’Atlantico settentrionale”. E infatti nel suo discorso a Varsavia Biden ci ha tenuto a precisare di essere pronto a difendere in tutti i modi il territorio Nato: “Putin credeva di essere un duro ma si è scontrato con la volontà di ferro dell’America”.

A questo proposito il presidente ha anche ribadito che gli Usa ospiteranno il summit della Nato tra un anno.