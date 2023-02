Stipendio raddoppiato, nuovi aumenti in busta paga: chi sono i fortunati

In busta paga c’è un aumento raddoppiato e solo pochissimi fortunati potranno beneficiarne: questi sono i requisiti.

Una bellissima sorpresa per tutti i dipendenti e collaboratori, perché nel mese di marzo ci sarà un aumento raddoppiato dello stipendio. Una notizia che in molti speravano di ricevere, soprattutto dopo tutto quello che è stato messo sul tavolo durante i mesi scorsi. In generale, si può affermare che il Governo sia in dirittura di arrivo per creare un’ottima base al fine che gli imprenditori possano spingersi nelle assunzioni e anche nell’aumento del salario. Questo raddoppio da cosa è dovuto? Facciamo chiarezza.

Stipendio raddoppiato: i fattori determinanti

Si parla da tempo di dare la possibilità alle aziende italiane di poter aumentare gli stipendi, grazie anche alla revisione del cuneo fiscale. Il Governo Meloni sta attuando strategie importanti di vario tipo e Schillaci – Ministro della Salute – in queste ore ha voluto mettere l’accento su alcuni aumenti di busta paga e sullo stipendio raddoppiato.

Si tratta degli operatori socio sanitari e operatori sanitari che attendono un aumento dello stipendio a breve.

Il Ministro è stato invitato all’Università Pontificia San Tommaso d’Aquino e ne ha parlato proprio durante il suo intervento. Ha evidenziato di come questi soggetti siano lavoratori indispensabili per la salute di ogni cittadino; professionisti che devono essere adeguatamente retribuiti per la mansione che svolgono ogni giorno.

L’obiettivo del Ministro e del Governo è quello di poter valorizzare ogni tipo di competenza, rispondendo alle esigenze e tutte le emergenze che sono ancora da osservare. Non solo, perché è importante fare in modo che non ci sia più carenza di personale ed è possibile solo offrendo dei contratti adeguati con stipendi alti.

A chi viene raddoppiata la busta paga?

La busta paga dovrebbe quindi essere raddoppiata a tutti i collaboratori che esercitano come personale infermieristico e medico, con la necessità primaria di coprire subito la carenza del personale in tutta Italia. Nella maggior parte dei casi si deve questo ad una mancanza di fondi e, ovviamente, ad una offerta bassa rispetto alle mansioni o alle ore che vengono dedicate ad un lavoro delicato e imperativo per la salute di tutti.

Il Ministro della Salute si batte per l’aumento dello stipendio di questi collaboratori, cercando di riportare il servizio sanitario come era una volta: funzionale e attrattivo. Con questo mandato ha affermato durante il suo incontro, di aver preso un impegno per cambiare quanto ad oggi a disposizione.

Un primo segnale è all’interno della Legge di Bilancio, con l’aumento dello stipendio di tutto il personale che ogni giorno lavora nel Pronto Soccorso Italiano. Il secondo step è di vincolare le spese che si hanno per il personale e dare alle Regioni gli strumenti per poter assumere sempre più persone.

Il Ministro Schillaci non ha fornito delle indicazioni in merito ai tempi di realizzazione di questi punti, o di quando arriveranno questi aumenti di stipendio. Non si parla di importi ma di obiettivi con un rinnovo contrattuale adatto e una richiesta di forza lavoro da mettere subito in pratica.