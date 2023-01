Il coming out di Federico Fashion Style: “Ora posso amare chi voglio”

By

Oggi, 21 gennaio, a Verissimo l’hair stylist Federico Fashion Style ha fatto coming out: dopo la fine della sua relazione con la compagna, il noto parrucchiere ora si sente libero di amare.

Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri, è stato ospite oggi da Silvia Toffanin a Verissimo, facendo coming out.

Una lunga confessione pubblica fatta dal noto hair stylist, dopo il silenzio mantenuto negli anni. Ecco cosa ha detto in televisione, parlando anche della fine della sua relazione.

Federico Fashion Style fa coming out in tv

Se ne parlava già da giorni, quando sono uscite le prime anticipazioni della nuova puntata di Verissimo, andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5.

Ospite Federico Lauri, ovvero Federico Fashion Style, noto hair stylist di Anzio diventato in questi ultimi anni anche un volto tv e influencer sui social network.

Mesi fa la sua relazione con l’ex compagna, Letizia Porcu, era finita ufficialmente e lui aveva mantenuto il silenzio, senza commenti pubblici anche per preservare la loro bambina.

Oggi ha deciso di fare coming out da Silvia Toffanin, rivelando di essere omosessuale:

Amo persone del mio stesso sesso, l’ho sempre negato fino a quando non ho fatto delle esperienze, tre anni fa, capendo che mi faceva stare bene

Federico si è aperto totalmente in trasmissione, spiegando nello specifico tutto quello che gli è successo, commentando anche la fine della sua relazione.

L’hair stylist ha raccontato che la storia con Letizia è stata vera, reale, si sono amati davvero per 17 anni. Poi, tre anni fa, la confessione di uno stato d’animo nascosto da tempo:

Tre anni fa io vado da lei e le dico di provare per lei un bene non misurabile, ma di sapere di non poter essere ciò che poteva desiderare. Le ho detto “ho capito di amare persone del mio stesso sesso

Tutto quello che interessa ora a Federico è tutelare sua figlia, Sophie Marelle, che a quanto pare negli ultimi mesi riesce a vedere poco.

Lui e la sua ex Letizia non si sono lasciati benissimo e ora Federico, con tutte le sue forze, sta cercando di recuperare la situazione, proprio per il bene della bambina, che definisce la persona più importante della sua vita.

La confessione alla famiglia e le critiche a Letizia

Federico Fashion Style ha parlato a cuore aperto con Silvia Toffanin, spiegando anche di come ha deciso di fare coming out con la sua famiglia:

Sono cresciuto in una famiglia molto normale, ho sempre vissuto la questione della mamma e del papà, ho sempre vissuto l’anomalia di questa mia tendenza, mi faceva stare male (…) Avevo paura ma l’ho fatto. Mio padre è un po’ all’antica, ma alla fine mi hanno detto che l’importante per loro è la mia felicità.

Non sono mancate critiche all’ex compagna Letizia, che ora pare abbia una nuova relazione.

Federico Lauri non è infastidito dalla relazione in sé, ma di come l’ex compagna stia gestendo la situazione con la loro bambina.

L’hair stylist, infatti, ha rivelato di essere contento per Letizia ma ha fatto notare che con lui non si sta comportando benissimo, anche nei confronti della figlia che secondo il suo parere deve essere tutelata a tutti i costi.

In particolare, si riferisce al fatto che la donna abbia reso pubblica subito la sua nuova relazione, mettendo al corrente anche la bambina che ha chiesto al padre spiegazioni.

Intanto, nascono le critiche alla sua confessione pubblica, c’è chi dice che lo ha fatto solo per soldi, altri che abbia deciso di andare a Verissimo per aumentare la sua notorietà.

Quello che è certo è che ora Federico Lauri dice di sentirsi libero da un peso e consiglia a tutti di amare chi si vuole, di fare ciò che si vuole perché la vita è una sola.