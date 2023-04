I concorsi pubblici in scadenza ad aprile, oltre 9mila posti a disposizione

Questo mese è quello giusto per chi intende tentare la strada dei concorsi pubblici. Ce ne sono infatti moltissimi che scadono proprio entro fine Aprile. Ecco di quali si tratta e come accedere per poter partecipare alle prove scritte e, si spera, anche orali.

Sono molti i posti messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, accessibili tramite concorsi pubblici. Molti sono in scadenza proprio alla fine di questo aprile, quindi conviene affrettarsi per sottoporre domanda e non correre il rischio di perdere un’ottima opportunità lavorativa. Si tratta di assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato e che riguardano università, ministeri, enti locali e regionali. Si parla di un totale di circa 9.000 posti a disposizione.

Concorsi pubblici: 9.000 posti a disposizione a tempo determinato e indeterminato. I dettagli

Partiamo dall’Esercito Italiano, che il 12 aprile ha dato il via all’invio delle domande per 6.500 volontari in ferma prefissata iniziali, i cosiddetti Vfi. Per poter partecipare alla selezione è sufficiente il diploma di terza media. Attenzione, però, poiché c’è tempo solo fino all’11 maggio prossimo. I dettagli del bando sono consultabili sul sito del Ministero della Difesa.

Ottime notizie anche per chi è residente nella Regione Lombardia ed è in cerca di un posto di lavoro stabile e soddisfacente dal punto di vista salariale. I Centri per l’Impiego della provincia di Lecco vogliono ampliare infatti il loro parco dipendenti, e sono alla ricerca di 12 nuovi impiegati. Attenzione, però, poiché le domande devono pervenire obbligatoriamente entro il 29 aprile.

Il Comune di Milano è invece alla ricerca di 9 bibliotecari: si tratta di risorse che verranno assunte a tempo indeterminato e per cui è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore. Attenzione però, perché c’è ancora poco tempo: il concorso scade il 22 aprile.

Posti disponibili anche all’università e in campo sanitario: quali sono le figure professionali ricercate

L’Università di Parma è alla ricerca di 25 impiegati amministrativi, che si occuperanno quindi delle pratiche burocratiche inerenti a studenti e personale. Il termine per la presentazione della domanda in questo caso è fissata al 24 aprile.

Per quanto riguarda la sanità, ci sono 15 posti disponibili come infermiere per Legnano, ma bisogna essere celeri, in quanto la scadenza è fissata per oggi, 20 aprile. 28 sono invece i posti per assistente amministrativo l’ospedale di Padova, per cui si può presentare domanda fino al 23 aprile. Da segnalare anche il concorso indetto dalla Regione Friuli Venezia Giulia per 439 posti da infermiere, in scadenza il 15 maggio prossimo.

Sono inoltre disponibili anche 80 posti per diversi profili presso l’Università di Messina, alle cui selezioni possono partecipare dai titolari di terza media ai laureati. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo e per la quale ci si può preparare con maggiore tempo, visto che la sua scadenza è prevista per il 18 maggio.

Infine, se fare carriera nell’Esercito è il vostro sogno, potete partecipare al concorso per 457 allievi marescialli delle Forze Armate, questo concorso invece in scadenza ai primi del mese prossimo, l’8 maggio.