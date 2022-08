“Ha perso tantissimi chili” Ilary Blasi allarma tutti: irriconoscibile | FOTO

Ilary Blasi si sta godendo questi ultimi giorni di vacanza, ma i paparazzi non la lasciano in pace. Ora, vengono fuori alcune foto in cui viene definita troppo magra, immagini che fanno discutere il web. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ilary Blasi in questi mesi è sotto gli occhi di tutti a causa della separazione scioccante da Francesco Totti, una notizia che è arrivata inaspettatamente anche se i segnali già erano palesi.

Quest’estate, Ilary ha trascorso le vacanze da sola con figli e sorelle, in diverse zone dell’Italia e del mondo, tra cui la Tanzania, e nuove foto pubblicate su un noto settimanale mostrano la sua forma fisica in costume. Foto che stanno facendo discutere non poco.

Le foto di Ilary Blasi in costume: “È troppo magra”, scoppia la polemica

Ilary Blasi si è goduta a pieno le vacanze estive insieme alla sua famiglia e ai figli, lontana dall’Italia all’inizio dell’estate per sfuggire all’orda di paparazzi e gossip scatenato sulla separazione tra lei e Totti.

Un momento difficile, sicuramente ingarbugliato quello che sta vivendo Ilary Blasi che, in questo periodo, avrà non poche preoccupazioni. A breve, il divorzio dall’ex marito sarà ufficiale e una volta finite le vacanze dovrà fare i conti con la realtà.

Una situazione in particolare, però, sta innescando non poche polemiche. Infatti, ci sono sul web foto della conduttrice in costume, che mostrano la sua forma fisica molto snella. In particolare, alcuni post sui social la definiscono sempre bellissima, cosa che ha infastidito parecchi utenti.

Questo perché la silhouette della Blasi preoccupa chi pensa possa essere un cattivo esempio per le giovani, soprattutto per chi soffre di problemi alimentari, come anoressia e bulimia.

Secondo alcuni, definire la conduttrice come bellezza perfetta, indurrebbe troppo ad emularla, causando scompensi in parecchi giovani. Un messaggio sbagliato, dicono, che devia il concetto di bellezza agli occhi di chi legge e guarda le fotografie.

Le polemiche per la copertina di Diva e Donna

Dall’altro lato, invece, si è innescata un’altra polemica ancora, inerente al fisico di Ilary Blasi. Questa settimana è comparsa sulla copertina di un famoso settimanale, Diva e Donna, sempre in costume.

Ma il titolo di copertina ha fatto imbestialire parecchie persone, perché si fa riferimento al fatto che la Blasi sia troppo magra. Le foto e il titolo fanno molto discutere sul web, in quanto per molti si tratterebbe di body shaming.

Diva e Donna parla di male oscuro, magrezza inquietante, allarme scattato. Ci sta dicendo che praricamente è vicina all’anoressia. Questa cover su Ilary Blasi non è meno sbagliata di quelle ridicole sulla Incontrada. pic.twitter.com/vtSGieKiTO — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 25, 2022

Il giornale definisce la sua magrezza inquietante, un male oscuro, parole forti che fanno pensare che Ilary Blasi stia vivendo un periodo buio della sua vita, per quanto riguarda l’alimentazione.

Parlare della forma fisica della conduttrice, soprattutto in questo periodo della sua vita, sembra a molti indelicato e in tantissimi hanno attaccato il settimanale sui social.

In molti sono stanchi di questo modo di fare body shaming, soprattutto per fare numeri, anche perché potrebbe essere un esempio davvero di cattivo gusto per chi, nella vita, davvero soffre di queste patologie e sta combattendo per superarle.