Carabinieri, ti sei mai chiesto perché non possono portare l’ombrello? Il motivo è inimmaginabile

I Carabinieri non possono portare l’ombrello, ma nessuno si è mai chiesto il motivo. Ve lo diciamo noi: preparatevi a stupirvi.

Nessuno ha mai visto un carabiniere con l’ombrello mentre piove, vero? Qualcuno non ci ha fatto sicuramente caso, altri invece hanno pensato solo fosse ingombrante. La motivazione è un’altra e fa restare letteralmente senza parole.

Carabinieri, cosa vieta il loro regolamento

I Carabinieri rappresentano una delle Forze dell’Ordine italiane di maggior valore e di rispetto. Una storia antica e valorosa, di questi militari che ogni giorno combattono e lavorano per il bene delle persone e del territorio.

Lasciando un attimo da parte le barzellette che i militari stessi raccontano o altri aneddoti di sicuro divertimento, spesso ci si chiede perché ai Carabinieri siano vietate determinate azioni.

In pochi sanno che il Regolamento vieta ai militari in uniforme di:

Condurre animali al guinzaglio – ad eccezione dei conduttori

Portare vestiti sbottonati e stropicciati

Uso promiscuo di vestiario civile e militare (per intenderci, giacca della divisa e jeans)

Avere dentro le tasche tantissimi oggetti

Indossare dei monili molto vistosi

Applicare e mostrare distintivi o nastri che non sono autorizzati e non sono presenti all’interno del Regolamento;

Portare borse, sacche, zaini o borse di qualsiasi dimensione.

In merito all’ultimo punto ci sono delle eccezioni messe in evidenza dal Regolamento, che evidenzia di come il personale in uniforme possa indossare delle borse personali in tinta non vistosa (blu scuro – nero e marrone). La forma della borsa dovrà essere regolare e le dimensioni contenute come le cartelle a soffietti – i porta PC e le valigette 24 ore.

Se il personale non è in servizio ma ugualmente in uniforme e conduce un motomezzo – o ne è un passeggero – può indossare un casco privato acquistato in libero commercio sempre adeguato alla posizione e al decoro dell’uniforme.

Perché i Carabinieri non possono usare l’ombrello

A questo punto però ci chiediamo il motivo per la quale i Carabinieri non possano usare l’ombrello quando piove. In realtà, durante un temporale o in inverno sarebbe quasi doveroso che le Forze dell’Ordine potessero ripararsi dalla pioggia battente e dalla neve.

L’ombrello è uno dei punti vietati dal Regolamento, per questo motivo i Carabinieri possono proteggersi all’interno dell’auto oppure utilizzare un soprabito impermeabile. Non è come avere un ombrello, ma è meglio di niente no? Questo oggetto è ingombrante per tutte le azioni che deve svolgere il militare e le mani devono restare libere, pronte e allerta.

Al contrario, gli uomini dell’Aeronautica possono usare l’ombrello ma non sempre:

Vietato durante le cerimonie ufficiali

Concesso durante il lavoro in aeroporto o nel tragitto da casa/lavoro e spostamenti di varia natura.

Il regolamento impone che sia un ombrello nero tra impugnatura e fodero. La montatura potrebbe anche essere argentata da tenere solo con la mano sinistra, tenendo la destra libera per il saluto militare.