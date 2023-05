Chanel Totti, la frecciatina velata lanciata a Noemi Bocchi: cosa sarebbe accaduto

Chanel Totti, la frecciatina lanciata a Noemi Bocchi: una frecciatina velata che ha fatto sicuramente scalpore. Ecco cosa sarebbe accaduto. Quello che c’è da sapere a tal proposito.

La figlia della celebre ex coppia ha festeggiato i suoi 16 anni a Lugano, in un hotel estremamente improntato sul lusso e con una spettacolare vista sul lago. Tutto in compagnia della madre e del fidanzato, ma non solo… Gli auguri, inoltre, da parte della madre e del padre hanno scatenato una reazione da parte di Chanel, nei confronti dell’attuale compagna del celebre papà Francesco. Ecco di cosa si tratta.

Chanel Totti, la frecciatina: un compleanno sfarzoso per Chanel

Come accennato poco fa si parla della figlia di Francesco Totti e di una frecciatina velata che sarebbe stata lanciata alla sua attuale compagna. Ma andiamo per gradi, poichè è importante mettere in rilievo che si sta parlando innanzitutto del compleanno della figlia di Totti. Un’occasione che sembra aver scatenato qualcosa.

Ecco che dunque si parla di un’occasione così importante come quella riguardante il compleanno della figlia che però ha dato l’avvio a una vera e propria sfida tra Ilary Blasi e il suo ex Francesco Totti.

Difatti i genitori della festeggiata hanno iniziato a pubblicare varie stories, per fare i loro auguri alla secondogenita.

La figlia dell’ex coppia, infatti, ha compiuto un’età speciale che la indirizza automaticamente nel pieno del periodo adolescenziale. Ma stavolta gli auguri uniti da parte dei genitori non sono più così sui social, come lo erano invece in passato.

Adesso entrambi attuano una sfida pure per fare gli auguri alla figlia Chanel, attraverso la pubblicazione di determinati momenti passati con lei.

Per quanto riguarda Chanel, la sedicenne mostra di avere delle idee molto precise che non esita a far capire chiaramente e in vari modi.

Per esempio quando ha risposto alla story pubblicata da sua madre Ilary Chanel ha colto l’occasione per indirizzare quella che è una vera e propria frecciatina nei confronti di Noemi Bocchi. Quest’ultima è la donna che attualmente ha una storia sentimentale con Francesco Totti.

Intanto la conduttrice dell’Isola ha voluto fare un augurio particolare alla figlia, augurandole quindi di vivere una vita molto intensa e colma di sorprese. Oltre a sentirsi libera di prendere le sue decisioni. Il messaggio si conclude con una manifestazione d’amore nei confronti della figlia.

Un augurio che la madre ha voluto associare a una foto che la mostra in attesa di Chanel.

Ma come ha risposto sua figlia a questa dedica così speciale da parte della mamma? Successivamente lo scoprirete.

Chanel Totti, la frecciatina a Noemi Bocchi: i dettagli

Andando quindi a riprendere gli auguri che la madre le ha fatto sul suo profilo, Chanel le ha risposto dicendole chiaramente che la madre è l’unica per lei. Aggiungendo che l’ama con tutta se stessa.

Da questa risposta si intuisce con chiarezza che la sedicenne voleva indirizzare pure una frecciatina alla fidanzata di suo padre.

Quindi da ciò si può capire che tra Chanel e Noemi non ci siano dei buoni rapporti. Tra l’altro questo è un aspetto che spesso i rumors hanno messo in risalto.

Inoltre quando i figli di Totti hanno passato le loro vacanze con lui e con la sua compagna Noemi, si è potuto notare che non sembravano lieti e sereni con la nuova donna dell’ex Capitano.

Ne consegue che, quando è giunto il commento di Chanel, è sembrato a tutti una forma di conferma dei cattivi rapporti che intercorrono tra di lei e Noemi Bocchi.

Quindi è come se Chanel avesse voluto sottolineare il fatto che Noemi non potrà mai sostituire il ruolo di sua madre Ilary, chiarendo che per lei esiste unicamente la mamma.

Gli auguri da parte del padre: ecco cosa ha scritto Totti

Intanto pure Francesco ha pubblicato una story dedicata al compleanno della figlia. Nella foto in questione si vede sua figlia Chanel ancora bambina che sorride felice accanto al suo papà. Anche quest’ultimo nell’immagine ha un bel sorriso stampato sul volto. Dunque una situazione di sorrisi e di tenerezza tra i due che li riporta ai bei tempi che ormai fanno parte del passato.

Ma l’amore tra padre e figlia è tuttora molto forte, un sentimento solido che di frequente entrambi mostrano ai loro fan.

Uno dei loro modi per esternarlo è tramite i loro giochi su TikTok o effettuando dei veri e propri sketch che fanno divertire tanto chi li visualizza.

Come si è sottolineato inizialmente, Chanel ha festeggiato il suo 16° compleanno con la madre e con il suo ragazzo, che è molto conosciuto su TikTok. Infatti ha ben 14mila follower che lo seguono assiduamente, anche se comunque nella vita quotidiana la sua occupazione è un’altra.

Infatti il fidanzato di Chanel gestisce un esercizio commerciale d’abbigliamento sportivo nella capitale.

La ragazza ha dunque deciso di festeggiare il suo compleanno in Svizzera, insieme alla madre Ilary e al suo attuale compagno Bastian. Con la presenza del fidanzato di Chanel, Cristian Babalus.

La giovanissima ha trascorso un fine settimana nella città di Lugano, in un hotel estremamente lussuoso con una vista lago meravigliosa. Qui le due coppie hanno festeggiato il compleanno con una cena resa indimenticabile, anche per il romantico scenario dovuto dal lago.

Ed è proprio da qui che hanno pubblicato le loro svariate stories sui social, in occasione dei festeggiamenti di compleanno.

Insomma come si evince da quello che è stato appena detto, la risposta di Chanel agli auguri della madre sembra essere proprio una frecciatina velata lanciata all’attuale compagna di Totti. D’altronde Chanel non ha voluto perdere occasione di sottolineare quanto amore provi per sua madre che per lei è e sarà sempre l’unica. E anche se la coppia Totti e Ilary non esiste più, la figlia ha voluto ancora una volta chiarirlo in un’occasione così speciale come quella del suo compleanno.