Il borgo dove si vive più a lungo, si trovano qui gli abitanti più longevi d’Italia

Il borgo dove si vive più a lungo, sai dove si trova? Proprio qui vivono gli abitanti più longevi d’Italia. Prepara le valigie per partire immediatamente alla volta di un luogo davvero magico.

Esiste davvero il borgo dove si vive più a lungo e si trova in Italia. Qui gli abitanti arrivano addirittura a spegnere 100 candeline. Ti senti pronto a fare le valigie e a trasferirti?

Italia e benessere, dove trasferirsi per vivere meglio

L’Italia è un posto meraviglioso in cui vivere e a dirlo non sono soltanto gli italiani ma anche i turisti. Tantissimi gli stranieri che farebbero oggi stesso le valigie per iniziare la loro vita nel nostro bello stivale.

Elogiata in tutto il mondo come un paradiso terrestre, non solo per la cultura ma anche per il clima e le località marine, l’Italia è un tesoro prezioso tutto da scoprire. Eppure ci sono alcune località che rispetto ad altre risultano difficili da gestire e in cui vivere, talvolta, è un inferno.

Pensiamo ad alcune città del Sud Italia o anche del Nord nelle quali l’inquinamento raggiunge dei tassi così preoccupanti per la salute da costringere spesso le famiglie a fare le valigie e trasferirsi.

Purtroppo, l’inquinamento è una delle cause principali che porta all’insorgenza di malattie che riducono drasticamente le prospettive di vita. Sai che esiste però un borgo dove si vive più a lungo? Proprio in questa zona d’Italia si trovano gli abitanti più longevi dello stivale.

Il borgo dove si vive più a lungo si trova qui

Esiste un posto magico dove gli abitanti vivono in tranquillità e benessere. Stiamo parlando di un borgo in cui le prospettive di vita superano di gran lunga la media nazionale. Sai dove si trova? Se sei curioso di scoprirlo te lo diciamo subito. Il posto in questione si trova niente di meno che nel Lazio e il nome del borgo è Campodimele.

Luogo straordinario e popolato solo da 500 abitanti, si trova poco distante dalla catena dei Monti Aurunci e nei pressi della Riviera di Ulisse. Secondo alcune statistiche, proprio in questo piccolo borgo si registra la più alta presenza di centenari.

Alcuni studi condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha delegato alcuni ricercatori, hanno messo a disposizione di tutti dati davvero interessanti. Pensa che gli abitanti di Campodimelo, i campomelani, già negli anni ottanta riuscivano a raggiungere i 102 anni di età.

Come è possibile che in questo borgo, rispetto a tanti altri, si raggiunga un grado di benessere così elevato? La risposta per quanto semplice ti sorprenderà sicuramente. Ovviamente, la longevità è dettata anche da uno stile di vita salutare ma pure dal DNA!

Analisi condotte su campioni del corredo genetico di alcuni campomelani, parlano di una mutazione di un gene che protegge chi da questa mutazione è colpito, dall’insorgenza di alcune patologie importanti come il diabete, il colesterolo e le malattie cardiovascolari.

Anche l’alimentazione qui è diversa rispetto alle città popolose e affollate. La presenza di poche fabbriche e industrie, poi, rende il clima pulito e respirabile, adatto anche a specie animali protette. Si pensi che già da più di un secolo, si registra una presenza massiccia di api.

Il nome di questo borgo deriva infatti dal latino, Campus Mellis, che tradotto significa “campo di miele”, collegato con molta probabilità proprio alla presenza di questi insetti e del miele dolcissimo che sono in grado di produrre.

Di che cosa vivono gli abitanti di Campodimele? Prevalentemente di agricoltura. I legumi sono tra i cereali più coltivati: piatto tipico della zona è per esempio la zuppa di cicerchia, che anche nel secolo scorso era la pietanza preferita dai contadini.

Questo posto è davvero straordinario. Circondato dal verde e dalla natura incontaminata, è un luogo magico in cui vivere. Ci faresti il pensierino di trasferirti qui? L’aria pulita, il buon cibo e l’architettura sembrano un sogno ma fortunatamente sono realtà.

La notizia brutta è che sono pochi i giovani presenti in questo borgo. La maggior parte dei ragazzi o dei giovani adulti, preferisce migrare verso città più popolose per via soprattutto del lavoro.