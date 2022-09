Il Bologna riparte con una vittoria, 2-1 alla Fiorentina!

Reazione d’orgoglio del Bologna che dopo una settimana difficile con l’esonero di Sinisa Mihajlovic gioca una partita aggressiva e di carattere superando per 2-1 la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Thiago Motta assiste alla sfida dalla tribuna e domani, con ogni probabilità, sarà annunciato come nuovo allenatore degli emiliani



Per una domenica è l’allenatore dell‘Under 19 Luca Vigiani a guidare il Bologna e gli emiliani disputano una gara bella e di grande qualità tecnica.

La Fiorentina passa in vantaggio con il gol di Martinez Quarta ma subisce la rimonta dei padroni di casa che prima con Barrow e poi con Arnautovic fissano il risultato sul 2-1, nel finale espulso Igor tra gli ospiti per somma di ammonizioni.

Altro passo falso della Fiorentina che dimostra di avere ancora una volta tantissimi problemi in fase di finalizzazione con Luka Jovic che, ancora una volta, delude enormemente le attese e finisce per giocare una partita totalmente anonima.

Dopo il pareggio in Conference League Italiano aveva chiesto una reazione alla propria squadra ma i viola hanno deluso anche oggi ed ora rischiano di allontanarsi dalla zona Europa.

Il Bologna supera la Fiorentina davanti a Thiago Motta

Il Bologna del dopo Sinisa Mihajlovic riparte con una vittoria, al Renato dall’Ara finisce 2-1 per i padroni di casa che superano la Fiorentina di Vincenzo Italiano davanti agli occhi d Thiago Motta che dalla tribuna ammirava quella che da domani sarà ufficialmente la sua nuova squadra.

La Fiorentina parte bene ma per l’ennesima volta in stagione mette in evidenza una poca capacità di creare occasioni da gol, i viola giocano bene fino alla trequarti ma non riescono quasi mai a creare pericoli veri agli avversari.

Il primo gol in stagione di Martinez Quarta illude gli ospiti che subiscono la rimonta del Bologna che vince con i gol di Barrow e del solito Marko Arnautovic.

Il sorprendente esonero di Sinisa Mihajlovic ha scaturito rabbia ed orgoglio nella formazione rossoblu che con un secondo tempo di grande qualità ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per disputare un’altra grande stagione.

Domani, con ogni probabilità, la società ufficializzerà Thiago Motta come nuovo allenatore e l’ex calciatore dell‘Inter dovrà essere bravo a sfruttare una rosa che al suo interno ha giocatori giovani e dotati di grande talento.

La Fiorentina ancora non convince ed ora Vincenzo Italiano dovrò concentrarsi sulla Conference League per ridare entusiasmo all’ambiente e fiducia ai propri ragazzi.