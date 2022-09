Ma ci sono tanti vantaggi nel decidere di partire in bassa stagione. Si, perché chi non è amante del caos apprezzerà non dover combattere per un posto sotto l’ombrellone, o non dover fare code interminabili per entrare in un locale.

Un dettaglio non poco irrilevante, anche quello del costo dei trasporti, e anche del traffico per le strade spropositato nei mesi di luglio e agosto. Inoltre, pare che la motivazione emersa con maggior frequenza sia stata quella di una pausa per staccare dalla routine nella fascia di età compresa tra i 34 e i 54.

La voglia di viaggiare in bassa stagione, quando il resto del mondo sta invece lavorando, prevale tra gli over 55. Ultima ma non meno importante anche il costo dei prezzi, e in questo senso il 15% dei viaggiatori ha dichiarato di aver scelto settembre per i costi al ribasso. L’11% ha invece ammesso di non essersi potuto permettere una vacanza in alta stagione, dovendo dunque ripiegare su settembre.