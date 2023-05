Secondo il presidente turco Erdogan il capo delle milizie Isis Abu Hussein al-Qurashi è stato ucciso dopo un lungo inseguimento, mentre i residenti della Siria settentrionale hanno segnalato scontri e una grande esplosione.

Il capo di Stato turco ha annunciato che le forze di intelligence turche hanno ucciso il leader dello Stato islamico, Abu Hussein al-Qurashi, in Siria.

“Questo individuo è stato neutralizzato ieri in una operazione condotta dall’organizzazione di intelligence nazionale turca in Siria” ha dichiarato Recep Tayyip Erdogan in un’intervista alla rete televisiva TRT Türk la domenica 30 aprile.

Erdogan ha annunciato l’uccisione del capo dell’Isis

Secondo il presidente turco, l’organizzazione di intelligence ha perseguito Qurashi per un lungo periodo prima dell’operazione in cui è stato neutralizzato.

Fonti locali e di sicurezza siriane hanno riferito che il raid si è svolto nella città di Jandaris, situata nel nord della Siria e controllata da gruppi ribelli sostenuti dalla Turchia. La città è stata una delle più colpite dal terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio.

L’Esercito Nazionale Siriano, una fazione di opposizione attiva nell’area, non ha rilasciato alcun commento immediato sulla notizia.

Un residente ha riferito che gli scontri sono iniziati ai margini di Jandaris durante la notte tra sabato e domenica, durando circa un’ora prima che i residenti sentissero una grande esplosione. Successivamente, l’area è stata circondata dalle forze di sicurezza per impedire a chiunque di avvicinarsi.

I residenti hanno dichiarato che l’operazione ha preso di mira una fattoria abbandonata che veniva utilizzata come scuola islamica.

L’IS o Isis ha scelto al-Qurashi come nuovo leader nel novembre 2022, dopo che il precedente capo dell’organizzazione era stato ucciso in un’operazione nel sud della Siria.

Nel 2014, lo Stato Islamico ha conquistato vaste aree dell’Iraq e della Siria e il suo capo all’epoca, Abu Bakr al-Baghdadi, ha dichiarato un califfato islamico in un territorio che ospitava milioni di persone.

Dopo le campagne delle forze sostenute dagli Stati Uniti in Siria e Iraq, così come le forze siriane sostenute da Iran, Russia e vari paramilitari, l’IS ha perso il controllo del territorio che aveva conquistato nel 2014.

Negli ultimi anni, i restanti migliaia di militanti dell’organizzazione si sono principalmente nascosti nei remoti entroterra di entrambi i paesi, ma sono ancora in grado di effettuare attacchi significativi.

La coalizione guidata dagli Stati Uniti, insieme all’alleanza guidata dai curdi nota come Forze Democratiche Siriane, sta ancora effettuando raid contro i funzionari dell’IS in Siria.

In alcuni casi, figure di spicco dell’IS sono state prese di mira mentre si nascondevano in aree in cui la Turchia ha una maggiore influenza.

Gli Stati Uniti hanno effettuato un raid in elicottero nel nord della Siria a metà aprile, dichiarando che il gruppo Stato Islamico stava pianificando attacchi in Europa e Medio Oriente.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti di recente ha riferito di aver ucciso un alto leader del gruppo IS nell’operazione, identificandolo come Abd-al Hadi Mahmud al-Haji Ali.

L’attuale situazione delle milizie dello Stato Islamico nel mondo

Purtroppo, l’Afghanistan è tornato ad essere un “paradiso sicuro” per il terrorismo internazionale in meno di due anni, con lo Stato Islamico – Provincia del Khorasan (ISIS-K) che agisce indisturbato nel paese, pianificando possibili attacchi in Europa, Asia e Stati Uniti. Questa situazione ha portato a una paradossale “collaborazione” indiretta tra Stati Uniti e talebani.

Il gruppo estremista che ha preso il potere nell’agosto 2021 dopo il ritiro delle forze NATO è ormai l’unica forza in grado di contrastare l’ISIS sul campo. La situazione in Afghanistan è ancora molto instabile e incerta, con la minaccia del terrorismo che continua a rappresentare una seria preoccupazione per la sicurezza internazionale.

Dai documenti segretati diffusi la scorsa settimana sulla piattaforma Discord dal riservista della Guardia Nazionale Jack Teixeira, il Pentagono ha confermato l’esistenza di piani dell’ISIS-K per colpire ambasciate, chiese, centri commerciali e persino la Coppa del Mondo FIFA disputata lo scorso novembre in Qatar.

La valutazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti smentisce le tesi dell’amministrazione guidata da Joe Biden sul fatto che l’Afghanistan fosse libero dai terroristi, tesi utilizzate come giustificazione per il ritiro delle truppe dal paese.

Questi documenti confermano invece che l’ISIS-K sta ancora operando in Afghanistan e rappresenta una minaccia per la sicurezza internazionale, anche se il governo dei talebani ha rifiutato queste valutazioni.

La fuga di notizie di Teixeira rappresenta una delle più gravi fughe di notizie di segreti di Stato dai tempi di Julian Assange.

Secondo il Washington Post, che ha visionato i documenti trafugati, il Pentagono ha identificato almeno 15 piani di attacco orditi dallo Stato Islamico in varie parti del mondo. La valutazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti afferma che l’IS ha sviluppato un modello conveniente per le operazioni esterne che si basa su risorse al di fuori dell’Afghanistan, operativi nei paesi bersaglio e vaste reti di facilitazione.

Questo modello potrebbe consentire all’IS di superare gli ostacoli, come i servizi di sicurezza competenti, e di ridurre le tempistiche del piano, minimizzando le opportunità di interruzione. Questi documenti confermano la gravità della minaccia rappresentata dall’ISIS-K e la necessità di adottare misure di sicurezza a livello globale per prevenire attacchi terroristici.

Altri rapporti nei documenti trafugati rivelano gli sforzi persistenti dello Stato Islamico in altre parti del mondo per acquisire competenze nella creazione di armi chimiche e nell’utilizzo di droni aerei. Inoltre, è stato scoperto un piano in cui i sostenitori del gruppo avrebbero rapito diplomatici iracheni in Belgio o in Francia per chiedere in cambio il rilascio di 4.000 militanti imprigionati.

Nathan Sales, coordinatore del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per l’antiterrorismo durante l’amministrazione di Donald Trump, ha dichiarato che l’ISIS-K ha goduto di un rifugio sicuro in Afghanistan da quando l’amministrazione Biden si è ritirata 20 mesi fa.

Anche se le sue campagne hanno principalmente preso di mira gli afgani, il gruppo “ha l’ambizione di attaccare gli interessi americani nella regione e, in ultima analisi, la stessa patria degli Stati Uniti” ha affermato Sales.

Egli ha quindi chiesto con urgenza la formulazione di un piano per attaccare la leadership e le infrastrutture del gruppo. Questi documenti confermano la necessità di adottare misure decisive per contrastare la minaccia rappresentata dall’ISIS e prevenire attacchi terroristici in tutto il mondo.

Dopo l’ascesa al potere dei talebani in Afghanistan nell’agosto 2021, Russia, Cina, Iran e Paesi del Golfo, soprattutto gli Emirati Arabi Uniti, hanno avviato relazioni con il regime talebano di Kabul, pur non riconoscendo ufficialmente l’emirato islamico. Gli Stati Uniti, ovviamente, sono esclusi da questi giochi politici. In questa situazione, Washington e i paesi europei devono paradossalmente contare sui talebani e sulla loro capacità di contrastare l’espansione dello Stato Islamico.

I talebani e l’ISIS sono storicamente rivali, e la filiale afgana del gruppo terroristico ha condotto decine di attentati contro le minoranze etniche, le istituzioni governative nel centro di Kabul e anche contro le forze di sicurezza talebane che hanno cercato di contrastare l’ISIS.

Nonostante le divergenze, i funzionari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti riconoscono che i talebani stanno esercitando pressione sull’ISIS-K in modo operativo.

Un funzionario del dipartimento della Difesa usa ha riferito: “Non vorrei mai dire che abbiamo ipotecato il nostro antiterrorismo a un gruppo come i talebani, ma è un dato di fatto che, operativamente, hanno fatto pressione su ISIS-K”.

Precisando anche che: “In un mondo strano, abbiamo obiettivi reciprocamente vantaggiosi“. La situazione in Afghanistan continua a essere molto instabile e incerta, e la minaccia del terrorismo rappresenta ancora una grave preoccupazione per la sicurezza internazionale.

Il funzionario degli Stati Uniti ha dichiarato al Washington Post che, anche se non vuole ammettere di aver affidato la propria strategia antiterrorismo a un gruppo come i talebani, è un fatto che, dal punto di vista operativo, questi ultimi stanno esercitando una pressione sull’ISIS-K.

Il funzionario ha poi aggiunto che, in un mondo strano, gli Stati Uniti e i talebani hanno obiettivi reciprocamente vantaggiosi.