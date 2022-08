Ikea, tutto scontato: mai visti prezzi del genere prima d’ora | Gli ultimissimi giorni per approffittarne

Ikea sconta tutto e propone delle offerte da prendere al volo, con complementi d’arredo ideali per l’outdoor e l’indoor.

L’Ikea offre sempre tantissimi vantaggi da prendere al volo per tutti i complementi d’arredo e accessori che arredano la casa. Che sia per esterno o interno, queste proposte sono le ultimissime di agosto e alcune sono da prendere al volo.

Arredamento indoor e outdoor, consigli pratici

L’arredamento indoor e outdoor ha le sue regole e da quando esiste l’Ikea, ci sono tantissime idee da sfruttare per impreziosire gli ambienti. Le regole da seguire sono da seguire per sfruttare al meglio gli spazi, ma è importante mettere l’accento sul proprio stile personale e colori che possano esaltare una stanza o un giardino.

Gli interni saranno valutati in merito alla loro grandezza e forma, cercando di adattare i mobili quando più possibili volti alla praticità e all’uso di tutti i giorni. Stesso discorso per gli spazi esterni: chi ha la fortuna di avere un terrazzo o un giardino, sa perfettamente che potrà sfruttarlo anche in inverno con la dovuta copertura.

Il colosso svedese Ikea ha cambiato il modo di vedere l’arredamento e gli accessori per la casa, con proposte in legno e prezzi bassi ideali per chi desidera rinnovarsi spesso o dare un tocco personale alla casa.

Oltretutto, sono prodotti di ottima qualità e durevoli nel tempo. Il vantaggio di questo concetto svedese è poter immaginare uno spazio e concretizzarlo in pochi semplici passi. La versatilità è uno tra i fattori di questo colosso, amato in tutto il mondo e a disposizione sia come negozio fisico e anche online.

Ikea tutto scontato: le offerte da prendere al volo

Ancora meglio quando ci sono le offerte e le proposte scontate. Siamo agli ultimi giorni di Agosto e i loro prezzi sono imperdibili: tutto è scontato ed è bene approfittarne immediatamente.

Tra i tanti prodotti a disposizione, dando un’occhiata al catalogo, si possono trovare arredi e accessori per lo spazio interno ed esterno.

Nello specifico, Ikea ha messo a disposizione dei modelli di dondolo particolarmente affascinanti per impreziosire il giardino e rilassarsi (nulla vieta di tenerli anche all’interno).

In particolare, BONDHOLMEN sta avendo un particolare successo e non solo per il suo prezzo stracciato delle offerte di Agosto. Questa sedia a dondolo è stata concepita da Ikea per essere sistemata sotto il portico, gazebo, in terrazza e godere del tramonto o di una colazione sul presto mentre le temperature sono ancora basse.

Tra le sue caratteristiche principali, un design unico ideato dai designer Christensen e Legaard. È stato utilizzato il legno di eucalipto perché ideale per resistere alle intemperie, ottenuto da fonti sostenibili con tre mani di vernice protettiva.

È la classica sedia a dondolo che invita a sedersi, rilassare le braccia lungo i braccioli e rilassarsi senza pensare più a nulla. Da non dimenticare che ci sono delle strisce di plastica posizionate sotto la sedia, studiate appositamente per contrastare l’umidità.