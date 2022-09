Chi è Can Yaman: altezza, età e fidanzata dell’attore turco

Da quando la Mediaset ha deciso di mandare in onda le soap opera turche Can Yaman, attore protagonista di molte di queste, ha riscontrato un grande successo anche in Italia diventando uno degli uomini più desiderati. Ma conosciamolo meglio.

Gli studi, la passione per la recitazione e la carriera

Come già detto Can sin da subito mostra il suo desiderio di non confinarsi nella sua terra rivolgendo lo sguardo oltre i confini di Istanbul .

Per Can la passione per la recitazione non è mai stata una priorità in quanto aveva deciso di intraprendere altre strade.

Il successo vero e proprio per Yaman però arriva solo dopo la telenovelas turca, andata in onda anche in Italia, che lo vede protagonista: Daydreamer – Le Ali del Sogno.

Vita privata, fidanzate e curiosità

Can Yaman non è solo un ottimo attore ma è anche un uomo molto affascinante con la passione per lo sport che lo aiuta a mantenersi in forma e a far parlare di se anche sotto aspetti ben lontani dal mondo del cinema e della tv.

L’attore ha infatti una sfilza di gossip costruiti sulla sua figura: gli sono stati attribuiti vari flirt con attrici sue colleghe sul set, ma il chiacchiericcio maggiore l’ha avuto solo durante la relazione con Diletta Leotta.

Si pensa che trai due non ci sia mai stato amore ma solo interesse nel far parlare di loro. I due però arrivarono a parlare addirittura di matrimonio anche se poi le diversità caratteriali li hanno portati a non arrivare mai a quel tanto atteso giorno.

Dal 30 settembre lo vedremo insieme alla Chillemi nella nuova serie di canale 5 ‘viola come il mare’ e i fan già iniziano ad immaginarli fuori dal set insieme. Così come è stato per l’evento del festival del cinema di Venezia.

I due hanno presentato la nuova serie insieme ma la cosa è già stata smentita dall’attrice che conferma la loro amicizia. Ovviamente i fan sperano comunque in una fiamma tra i due.

Can Yaman in ‘Viola come il Mare’ è Francesco Demir

Nella nuova serie di canale 5 Yaman interpreterà Francesco Demir: un detectiv affascinante e con un grande talento. Sarà però anche un uomo poco fiducioso nei confronti di chi gli sta attorno, impulsivo e con un carattere particolarmente ribelle alle regole. La Chillemi invece interpreterà Viola: una giornalista che si ritroverà a dover lavorare al fianco di Demir ad un caso di omicidio. Nella serie tra i due ci sarà grande passione.