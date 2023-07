Ignazio Boschetto, avete mai visto dove abita? Ha una dimora che tutti invidiano

Ignazio Boschetto, la sua dimora è davvero bellissima. Ecco dove vive il bravissimo tenore de Il Volo.

Curiosi di scoprire dove abita Ignazio Boschetto? Il giovane talento della musica italiana abita in questa splendida dimora.

Tutto sul giovane e talentuoso cantante de Il Volo

Ignazio Boschetto è parte del famoso trio Il Volo che da ormai un decennio ha conquistato il cuore non solo degli italiani ma anche degli stranieri in grado di apprezzare la splendida musica nostrana.

Insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone, Ignazio, che oggi è un giovane uomo di 28 anni, si è fatto spazio nel complesso e talvolta inaccessibile mondo musicale grazie non soltanto alla sua bravura e al talento indiscusso ma soprattutto grazie alla sua semplicità.

Sebbene oggi sia famosissimo, continua a mostrarsi umile e rispettoso, segno che la famiglia da cui proviene e a cui è affezionatissimo, ha fatto un buon lavoro con lui. Cosa sappiamo di questo giovane artista che ormai ha spiccato il volo?

Non trapelano molte notizie sul suo privato. Ignazio, così come anche gli altri componenti del gruppo, cerca di mantenere un profilo sempre piuttosto basso. Sui social, su Instagram nello specifico, non è particolarmente attivo e le immagini pubblicate sul suo profilo lo mostrano sempre solo o in compagnia dei suoi amici, Piero e Gianluca, intento a fare musica.

Poche notizie anche sul fronte sentimentale. Sappiamo però che Ignazio è impegnato in una relazione stabile e che dura da oltre 2 anni, con una bellissima ballerina brasiliana, Ana Paula Guedes molto conosciuta in America Latina.

Non è dato sapere se i due condividano casa, certo è che il bravissimo tenore da un po’ ha un posto tutto suo in cui spesso, secondo quanto si apprende da brevi filmati SOCIAL, è ospite anche la sua bellissima fidanzata. A proposito di casa, scopriamo dove si è trasferito il giovane artista.

Ignazio Boschetto, ecco la sua splendida dimora

Sapete dove vive il bravissimo Ignazio Boschetto de Il Volo? Siciliano di nascita, il tenore continua a vivere nella sua terra natale, più precisamente a Marsala in provincia di Trapani dove ormai più di 15 anni fa si trasferì con la famiglia.

Fino a poco tempo fa, l’artista viveva con i suoi genitori ma di recente, almeno secondo quanto si apprende dai rari scatti presenti sul suo profilo Instagram, il cantante avrebbe acquistato una casa nella quale per il momento, vivrebbe da solo.

Non abbiamo molte informazioni sulla sua dimora ma dalle poche immagini presenti sul web, si può notare che Ignazio vive in una casa che ha ampi spazi e tutti molto luminosi. Nell’immagine qui sotto si possono notare un pavimento in parquet, dettagli moderni e pareti bianche e non troppo affollate da quadri. Nessuna mensola in visita.

La sua dimora rappresenta pienamente l’artista: semplice e pulita. Poteva mai mancare il pianoforte nella casa di un artista del suo calibro? Certamente no! Ecco presente il maestoso strumento musicale, collocato con ogni probabilità in una stanza apposita dedicata alla musica.

In questa bellissima casa, almeno per ora, il cantante vive da solo ma spesso a Marsala lo raggiunge la bellissima fidanzata che in varie occasioni si è lasciata riprendere all’interno dell’abitazione.