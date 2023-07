Il figlio di Ignazio La Russa denunciato per violenza sessuale

Un’accusa pesante quella che è stata rivolta al figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Una ragazza di 22 anni, come scrive il “Corriere della Sera”, ha denunciato il figlio di La Russa, accusandolo di averla violentata.

La giovane si è rivolta alla procura di Milano per un fatto accaduto lo scorso 18 maggio. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Ragazza denuncia il figlio di La Russa

Una denuncia fatta da una ragazza di 22 anni contro Leonardo La Russa, figlio dell’attuale Presidente del Senato. Il 19enne, infatti, secondo quanto denunciato dalla ragazza alla Procura di Milano, dopo una serata in discoteca, l’avrebbe violentata e, il tutto, sarebbe avvenuto proprio a casa dello stesso La Russa.

Il fatto è stato riportato dal quotidiano “Corriere della Sera”. La ragazza ha raccontato di aver partecipato ad una festa in una discoteca in pieno centro a Milano. Qui, avrebbe incontrato il figlio del presidente del Senato: “Ci salutammo e da quel momento non ricordo più niente tranne di aver bevuto due drink” – ha dichiarato la ragazza alle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto.

La mattina dopo, la 22enne si sarebbe risvegliata nuda nel letto con Leonardo La Russa, in casa di quest’ultimo. Da lì, la sua richiesta al giovane che era con lei di capire cosa fosse successo, dato che era molto spaventata. La scoperta, infine, che il figlio dello stesso La Russa aveva avuto con lei un rapporto sessuale sotto effetto di sostanze stupefacenti e, stando al racconto della ragazza, anche un suo amico avrebbe avuto un rapporto con lei a sua insaputa.

Erano stati i due ragazzi a spogliarla. La giovane si sarebbe accorta che quella era proprio la casa di La Russa perché, come lei stessa ha raccontato, “intorno alle 12.30, Ignazio La Russa si affacciò alla camera vedendomi nel letto. Se ne andò via”.

L’accusa di averla violentata

La ragazza, allora, attraverso alcuni messaggi, avrebbe chiesto aiuto alla sua amica che era con lei la sera prima in discoteca, per riuscire a fare mente locale e capire cosa le fosse accaduto. La risposta dell’amica è stata chiara: “Penso ti abbia drogata. Non mi ascoltavi, poi sei corsa via perché non ti ho più trovata. Stavi benissimo fino a prima che ti portò il drink”.

La 22enne, si sarebbe confidata poi con la madre e, con lei, si è recata al centro anti violenza dell’ospedale “Mangiagalli” di Milano. Qui, al nosocomio, le sono state riscontrate sia un’ecchimosi al collo che una ferita ad una coscia. Inoltre è risultata anche positiva alla cocaina assunta prima della discoteca.

Ma è tato solo dopo 40 giorni dall’accaduto che la ragazza ha deciso di presentare denuncia in Procura per quello che le è accaduto. Dall’altro lato, il “Corriere della Sera” ha anche interpellato l’avvocato di La Russa, il quale ha dichiarato che “sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale ad avviso di Leonardo non vi fu alcuna forma di costrizione”.