Ida Platano di UeD, sapete chi è l’ex marito? Non l’aveva capito nessuno

Ida Platano è una delle dame più amate e criticate allo stesso tempo dal pubblico di Uomini e Donne: famosa per la relazione con Riccardo Guarneri, non tutti sanno che la donna ha anche un ex marito. Sapete chi é? Eccolo svelato.

La siciliana Ida Platano è una delle dame di Uomini e Donne Over più famose, visto che da anni è nello studio di Maria De Filippi per cercare il vero amore.

Non tutti sanno, però, che Ida ha un matrimonio andato male alle spalle, di cui non ha parlato spesso. Però, la Platano ha deciso di parlare di lui sui social, raccontando la storia fallita del passato. Ecco chi è l’ex marito della dama del dating show.

Ida Platano parla del suo ex marito: ecco chi è

Il pubblico di Uomini e Donne conosce bene Ida Platano: dal 2018, Ida ha avuto una storia tormentata con Riccardo Guarnieri, conosciuto proprio nello studio di Maria De Filippi.

I due hanno poi partecipato a Temptation Island, altro programma del mondo Fascino, e dopo un paio d’anni la loro relazione è finita. Nonostante tra loro sembra ci sia ancora chimica, i due ora sono single e sono tornati a Uomini e Donne, cercando il vero amore.

Ad Aprile 2022, tra l’altro, Riccardo e Ida hanno ricominciato a frequentarsi, chissà ora come andrà a finire tra loro.

Ma chi segue Ida forse non sa che la donna ha avuto una precedente relazione importante, addirittura un matrimonio alle spalle.

Tramite i social network, Ida Platano ha parlato dell’ex marito, che si chiama Francesco, e del motivo per cui non ha funzionato tra loro.

A quanto pare, si sono conosciuti quando lei aveva solo 16 anni, è stato un amore forte: lui aveva 22 anni e si era trasferito al Nord, così visto che all’epoca la convivenza non era concepibile, Ida e il suo ex hanno deciso di sposarsi per andare a vivere insieme.

“Siamo stati dieci anni insieme”, racconta Ida,“Siamo cresciuti insieme, oggi abbiamo un rapporto come un fratello e una sorella”.

Un rapporto non andato bene ma che si è evoluto, come racconta la dama di Uomini e Donne: “Ci siamo sempre, l’uno per l’altra. È finita perché siamo cresciuti…Certo, per ogni cosa che si costruisce, uno spera sempre che duri…ma ci sono cose che iniziano e che finiscono”.

Una persona, quindi, importante nella sua vita ancora oggi l’ex marito di Ida Platano che, a quanto pare, continua a sostenerla nonostante la distanza e una relazione non finita come avrebbe dovuto.

Ida Platano e il figlio Francesco: “Ha cambiato la mia vita”

Non solo un ex marito, ma Ida Platano ha anche un figlio, Francesco che oggi ha 11 anni.

Ida ne ha parlato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando che Francesco è nato dopo il matrimonio durato ben 10 anni, da una successiva relazione.

Purtroppo, il figlio non ha mai conosciuto il padre, ma lei non si è mai scoraggiata e ha cresciuto il bambino con tutto l’amore del mondo: “Samuele ha cambiato la mia vita in meglio. L’ho cresciuto da sola, non ha mai conosciuto il padre”.