Bucato, ogni quanto dovresti farlo? La risposta giusta la sanno in pochi

Per lavare il nostro bucato bisognerebbe rispettare alcune linee guida per risparmiare sulla corrente elettrica: ecco ogni quanto si deve fare.



Nel corso della nostra giornata, tendiamo ad utilizzare molti indumenti e alcuni di noi si cambiano magliette e vestiti ogni qual volta escono di casa per non mostrarsi con gli stessi capi d’abbigliamento.

Questo accade perché si vuole dare l’idea di essere una persona molto pulita e utilizzare per più giorni la stessa maglietta o lo stesso maglione potrebbe esser visto come segno di scarsa igiene.

Bucato: ecco ogni quanto bisognerebbe lavarlo

Questo però non è affatto vero, in quanto ci sono delle persone che non tendono a sudare o che utilizzano il proprio capo d’abbigliamento per poche ore al di fuori della loro abitazione e quindi lavarla subito sarebbe uno spreco.

Inoltre, dato l’aumento dei costi, lavare ogni qualvolta si indossa un singolo indumento aumenterebbe non solo il volume del nostro bucato, ma anche il costo della bolletta della luce.

Questo perché aumenterebbero i numeri di lavatrici da azionare oltre che danneggiare l’ambiente accendendo in modo continuo il nostro elettrodomestico e per tutti questi motivi gli esperti hanno deciso di dare dei consigli.

Per quanto può sembrare strano, non tutti gli indumenti vanno lavati ogni giorno, ma questo vale soltanto per quanto riguarda la biancheria intima che per via di ovvie ragioni, va cambiata ogni giorno.

Diversamente, i maglioni e i pantaloni possono essere utilizzati anche per due e tre giorni continui senza stare in continuazione a cambiarseli. Ovviamente se sono sporchi per altre ragioni questi andranno lavati subito.

Per quanto riguarda il pigiama, invece, questo può essere lavato anche dopo una settimana, in quanto l’utilizziamo solo per dormire, se invece, lo usiamo anche in casa per molte ore, va lavato ogni tre quattro giorni.

In questo modo, non solo risparmieremo sui lavaggi della nostra lavatrice ma avremo beneficio anche sul nostro pianeta e anche sui tessuti che essendo lavati in continuazioni potrebbero avere dei problemi.

I consigli degli esperti

Infatti, mettendo sempre in azione la lavatrice, il nostro bucato potrebbe sfibrarsi e perdere il colore di quando l’abbiamo acquistato e potremmo ritrovarci con un capo d’abbigliamento deteriorato.

Specialmente d’inverno, dato che le temperature non ci fanno grondare di sudore come d’estate, maglioni, giacche e quant’altro possono essere riutilizzate per più giorni, salvo situazioni diverse.

Seguendo questi consigli, si avrà un notevole risparmio sulla bolletta e potremo risparmiare senza avere paura della temutissima bolletta della luce che negli ultimi mesi ha fatto preoccupare molti italiani.

Importante è anche la manutenzione del nostro bucato, dopo averlo lavato assicurarsi che sia perfettamente asciutto e non siano umidi, nonostante le temperature basse e l’assenza di sole nei mesi autunnali e invernali, non rendono l’asciugatura veloce.

Del bucato umido, potrebbe formare muffa sui nostri indumenti e quindi saremmo costretti a rilavare i nostri indumenti e di conseguenza tutti gli nostri sforzi per evitare di azionare più volte la lavatrice sarebbero vani.

Non vi resta quindi che economizzare sull’uso degli indumenti, tranne per la biancheria intima che dovrebbe essere, come regola vuole, disponibile almeno per un cambio ogni giorno.