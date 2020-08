Ibrahimovic ha firmato il rinnovo con il Milan

Ibrahimovic ha rinnovato trovando l’accordo a 7 milioni netti a stagione senza bonus.

La questione del bonus compreso nell’ingaggio era stato uno dei motivi del procrastinarsi della trattativa.

Lo sforzo economico del Milan denota la volontà di venire incontro alle richieste dell’attaccante e renderlo centrale nella visione di gioco della squadra rossonera.

Sarà il giocatore più pagato del Milan ed il quarto giocatore più pagato della Serie A dopo Ronaldo, Higuain e Dybala. Al pari di Lukaku.

Ibra, che come sappiamo aspettava l’esito dell’incontro tra Raiola, il suo agente, e la dirigenza rossonera a casa sua in Svezia, è in partenza per Milano. Facilmente arriverà già domattina.

