Milan, la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic entra nel vivo

Ibrahimovic e il Milan, una storia d’amore che potrebbe proseguire anche nella prossima stagione. La prossima, infatti, sarà una giornata fondamentale per gettare le basi del rinnovo dello svedese e la squadra rossonera.

Incontro tra la dirigenza e Raiola, trattativa pronta ad entrare nel vivo

La dirigenza del Milan, nelle figure di Maldini e Massara, si sentiranno in videochiamata con Mino Raiola, agente che da sempre cura gli interessi dello svedese. Probabilmente non sarà la giornata decisiva per la firma si getteranno le basi per entrare nel vivo della trattativa vera. Le parti proveranno a trovare un’intesa su una base economica soddisfacente sperando così di chiudere gli accordi mettendo nero su bianco il prolungamento entro la fine della prossima settimana.

Juste en train de regarder le replay du Milan…

Zlatan quel joueur quand même.

38 ans 😳😳😳



C'était tout pour moi bonne journée les gars 😂🤪👍🏽

Il Milan, convinto dal rendimento dello svedese che è stato decisivo sia in campo sia nello spogliatoio, è fermamente convinto che Ibrahimovic possa ancora essere utile alla causa e per questo vuole cercare di risolvere la pratica prima possibile assicurandosi, dopo il rinnovo di Pioli, anche quello dell’attaccante cominciando così a gettare le basi per la prossima stagione quando proverà a tornare in Champions League.